Под Петербургом два чеченца похитили студентку прямо из университета

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Уроженец Чечни похитил прямо во время занятий из аудитории Санкт-Петербургского аграрного университета в Пушкине 22-летнюю студентку и в течении суток, избивая, силой удерживал ее в автомобиле. заблокировав двери. Впоследствии к нему присоединился еще один злоумышленник — земляк подозреваемого.

"Подозреваемые, находясь в одной из аудиторий ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский аграрный университет", который расположен в Пушкинском районе города, похитили 22-летнюю девушку. Затем, угрожая неустановленным следствием пистолетом и применяя физическую силу, поместили последнюю в автомобиль марки "Тойота Камри" и удерживали в данном автомобиле, заблокировав двери", — говорится в сообщении пресс-службы городского управления СК.

По информации местных СМИ, 26-летний чеченец, бывший сожитель девушки, под угрозой пистолета посадил ее в автомобиль, возил по городу и периодически избивал. Вечером он заехал за своим земляком, после чего они продолжили удерживать девушку до утра 12 ноября. Их машину остановили у дома 1/17 по улице Марата. Девушку освободили и отвезли в травмпункт, где у нее диагностировали множественные ушибы.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), максимальная санкция — 12 лет лишения свободы.