В Москве появятся ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен

В российской столице вовсю готовятся к Новому году: на Поклонной горе воздвигнут ледяные скульптуры

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. На официальном портале мэра и правительства Москвы появилась информация о том, как пройдут зимние празднике в российской столице.

В конце декабря на Поклонной горе появятся ледяные копии Эйфелевой башни, Биг-Бена, собора Нотр-Дам де Пари, а также других достопримечательностей. Их установят в рамках ежегодного фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет посвящен культуре и традициям стран-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Высота скульптур составит от трех до шести метров. Природный лед для них привезут из Байкала и чистейших озер Екатеринбурга и Архангельска.

Отмечается, что скульптуры объединят в восемь экспозиций по числу групп, на которые поделят 32 сборные. В каждую экспозицию войдут достопримечательности стран, команды которых сразятся друг с другом.

Добавляется, что в центральной части установят ледяную копию Московского Кремля. Планируется, что в этом году она будет 12 метров в высоту, что на два метра больше, чем в прошлом.