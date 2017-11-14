Избирательных участков для молдаван, работающих в РФ, станет больше

Избирательных участков для гастарбайтеров из Молдовы для голосования станет больше; президент Молдовы Игорь Додон заявил: он приложит все усилия, чтобы это стало реальностью

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Парламентские выборы в Молдове уже близко, это понимают все политики страны. Президент Игорь Додон заявил о намерении добиваться открытия большего числа избирательных участков на территории России.

"Впервые выборы проводятся по смешанной системе. Запад критиковал правительство за то, что оно поддержало смешанную избирательную именно потому, что она на руку социалистам: у них даже в маленьких районах – крепкая поддержка", — заявил Додон, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, граждане республики хотят изменений.

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Отвечая на вопрос о том, сколько избирателей будет в списках, учитывая то, что многие уехали из страны в том числе на заработки, Додон отметил, что "на прошлых выборах их было 1 миллион 600 тысяч, в будущем году цифра вряд ли изменится".

"Мы будем добиваться, конечно, чтобы открыли больше избирательных участков в России. Открыть в Москве только два избирательных участка, как в прошлый раз (на выборах президента в 2016 году – ред.), это нонсенс. В Московской области работает более 250 тысяч наших граждан. А на одном участке не могут голосовать больше трех тысяч", — отметил Додон.