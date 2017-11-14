Основатель Opera считает, что у Twitter двойные стандарты

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Основатель компаний Opera Software и Vivaldi Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) уверен, что в ситуации с запретом рекламы RT и Sputnik сервис микроблогов Twitter проявил себя не лучшим образом. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Компания Twitter 26 октября приняла решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, объяснив этот решение утверждением о якобы имевшем место "вмешательстве России" в президентские выборы в США. При этом на слушаниях в Комитете по разведке сената США компания Twitter скрыла тот факт, что сама предложила RT сотрудничество в рекламе.

"Что касается Twitter, я читал статью об этом, и Twitter выступил не в лучшем свете, учитывая нынешнюю ситуацию", — сказал Течнер.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Принадлежащая Twitter компания заблокировала аккаунт Sputnik

В то же время он призвал RT опубликовать всю свою рекламу в одном месте.

"Я бы призвал RT раскрыть всю свою рекламу: опубликуйте ее, дайте посмотреть ее. Я надеюсь, что RT не способствовали избранию Дональда Трампа, я ему не симпатизирую, как вы, наверное, уже догадались. Я считаю, что RT должен опубликовать всю свою рекламу в читабельном формате в одном месте. И я бы призвал всех участников политических кампаний сделать то же самое", — подчеркнул Течнер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.