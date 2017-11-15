Чудесное спасение девочки при крушении самолета в Хабаровском крае

Трехлетняя девочка получила переломы и сотрясение мозга, но выжила в авиакатастрофе в Хабаровском крае - в целом ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. В среду при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии" и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка в возрасте трех с половиной лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.

"Ребеночку три года. Состояние тяжелое, стабильное. Поступила с травмами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, трехлодыжечный перелом с вывихом левой голени, не исключается тупая травма живота, потому что падение с высоты", — рассказала заведующая участковой больницей Елизавета Колесниченко, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, ухудшения состояния ребенка не наблюдается.

"Сделали рентгеновские снимки, оказываем всю необходимую ей помощь. Созваниваемся с реаниматологами в Хабаровске, со специалистами детской краевой больницы. Планируется вылет санрейса сюда, чтобы вывезти ребенка в специализированное учреждение", — рассказала Колесниченко.

МЧС РФ Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае

Факт того, что ребенок выжил, довольно необычен.

"Конечно, такой случай довольно необычный. Но при этом подобные в истории все-таки фиксировались. Например, стюардесса выжила, упав на самолете с высоты 10 тысяч метров", — сообщили в транспортных структурах.

Он отметил, что высота, с которой упал самолет в Хабаровском крае, еще не установлена.

Сербская бортпроводница вошла в книгу рекордов Гиннеса после того, как выжила при падении в 1972 году с 10 тысяч 160 метров.

Двадцатидвухлетняя Весна Вулович попала на рейс "Югославского авиатранспорта" (JAT) Стокгольм — Загреб 26 января 1972 года в качестве стажера.

На высоте около 10 тысяч метров над территорией тогдашней ГДР произошел взрыв, по версии госбезопасности Югославии, организованный хорватскими ультранационалистами.

Части самолета McDonnell Douglas DC-9-32 упали в горах Чехии, среди обломков местные жители обнаружили привязанную к своему креслу Весну. Отмечается, что она оказалась единственным выжившим из 28 пассажиров и членов экипажа.

При этом она оказалась на борту по ошибке — вместо коллеги Весны Николич.