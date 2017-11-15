Главный редактор RT и Sputnik: мои соболезнования всем журналистам

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выразила соболезнования всем журналистам, комментируя принятые Госдумой РФ поправки о СМИ-иностранных агентах.

Госдума в среду приняла во втором чтении поправки, согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст, сообщает РИА Новости.

"Мои искренние соболезнования всем журналистам — и нашим, и не нашим — чьи щепки летят, пока на Капитолийском холме рубят лес", — приводит RT слова Симоньян.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Госдума России одобрила поправку о СМИ-иностранных агентах

Поправки вносились в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента. ГД приняла законопроект в среду и во втором, и в третьем чтении.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.