Джигарханян оказался "под колпаком" скрытых видеокамер - заведено дело

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В рабочем кабинете Армена Джигарханяна найдены скрытые видеокамеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном сборе сведений об артисте.

По данным источника, дело возбуждено по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия).

"В рамках дела проведены обыски, в кабинете артиста правоохранители обнаружили скрытые видеокамеры. Кто и с какой целью их установил, сейчас выясняется", — сказал собеседник агентства.

© Sputnik/ Сергей Пятаков Помощница жены Джигарханяна цинично пригрозила: после развода актеру грозит хоспис

В настоящее время подозреваемых у следствия нет.

Детали процесса Джигарханяна — почему "сбежала" адвокат Виталины>>>

Во вторник в квартирах жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя прошли обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя супруги актера Элина Мазур.

"Обыски были проведены … на квартире у Цымбалюк-Романовской. Были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", — сказала Мазур.

Помощница Виталины также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.

Афера вокруг Джигарханяна: побег жены в Грузию и история ее "миллионов">>>

"При обыске у меня изъяли доверенность, что лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту", — сообщила Мазур.

По мнению женщины, обыски могут быть связаны с борьбой за наследство.

При этом, официальным комментарием правоохранительных органов новостной портал пока не располагает.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Скандал в семье Джигарханяна: детектив переходит в криминальную драму

На протяжении нескольких недель общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство.

Юрист: брак Джигарханяна могут признать фиктивным, а его — невменяемым>>>

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".

Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".