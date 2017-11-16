Как "Каравай мира" объединил народы

В акции приняли участие простые граждане и даже политики — от председателя совета директоров Ассоциации породненных городов США Билла Боэрума до бургомистра Кельна Андреаса Вольтера

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Волгоградский фермер Андрей Прошаков придумал и воплотил в жизнь международную акцию "Каравай мира". Задумка его простая — показать, что у всех народов нашей планеты, несмотря на появляющиеся временами разногласия, есть общее — все едят хлеб.

Заграничные послы и мэры крупных городов планеты, которых автор идеи приобщил молоть муку на старинных жерновах, увезли по мешочку муки себе домой: там они тоже напекут пирогов для увеличения "дозы добра" во всем мире.

© Sputnik/ Владимир Вяткин Хватит ли Молдове хлеба: производство этого вида продукции сократилось

Первый клич собрать зерно для "Каравая мира" Андрей Прошаков и волонтеры бросили в социальных сетях и поразились количеству ответов. Известия о "Каравае мира" дошли до Молдовы, Белоруссии, Армении, Израиля, Франции и других стран. В этот момент стало очевидно, что акция перестала носить всероссийский характер, а стала мировой.

Благодаря усилиям организаторов зерно для каравая было собрано в 25 государствах. Кроме названных выше – это Австрия, Германия, Испания, Португалия, Франция и даже Австралия. Пшеницу передавали и простые крестьяне, и благотворительные фонды, и общественные организации.

Молоть муку на старинных жерновах стали 1 ноября. В акции приняли участие даже политики — от председателя совета директоров Ассоциации породненных городов США Билла Боэрума до бургомистра Кельна Андреаса Вольтера.

"Хлеб — символ равенства, обязательная вещь для всех — вне конфессии, вне партии. Как солнце. С момента начала акции прошло сто дней. За это время зерно для нашего общего каравая передали почти с тысячи полей нашей планеты. "Каравай мира" решили испечь там, где зародилась акция. Для этого специально рядом с трассой Волгоград — Москва сложили русскую печь, очень похожую на Емелину из известной русской сказки", — сказал Прошаков.

После того, как "Каравай мира" побывал на празднике в честь Дня народного единства в Волгограде, фермеры повезли его в Москву.

Об этом сегодня пишут во многих российских СМИ, в европейских странах и даже там, где просто услышали эту новость.