На 89 году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР Людмилы Марковны Сухолинской-Местечкиной, служившей в Художественном театре 36 лет (с 1952 по 1988 годы).

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Москве умерла известная российская актриса Людмила Марковна Сухолинская-Местечкина. Новость об этом была размещена на официальном сайте Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Выпускница Школы-студии МХАТ 1952 года (курс И. М. Раевского), она была принята в труппу театра сразу по окончании учёбы. Среди сыгранных ею ролей: Виола в "Двенадцатой ночи", Ночь в "Синей птице" (эту роль она играла более 30 лет), Миссис Чивли в "Идеальном муже", Джудит Андерсон в "Ученике дьявола", Мария Стюарт в легендарной одноимённой постановке В. Я. Станицына, Анна-Мари в "Жил-был каторжник", Вера в "Царской милости", Ирма Хохбрук в "Потусторонних встречах", Цыганка в "Эшелоне", Госпожа Пернель в "Тартюфе".

Прощание с Людмилой Марковной состоится в театре 18 ноября.