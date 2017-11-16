Система tax free в России приятно удивит граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Система tax free, закон о которой приняла Госдума России, позволит гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Личный опыт: как за границей туристу бесплатно вызвать врача>>>

Иными словами данная система касается также и граждан Молдовы.

Для такой компенсации необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей (около 3 тысяч леев) с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Однако система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Алексей Куденко РМ - на втором месте в списке популярных авиаперелетов из РФ

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо будет предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.

Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в ФТС России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, которые потом таможенный орган будет также в электронной форме направлять в ФНС России. ФТС будет передавать налоговой службе и сведения о проставленных таможенными органами РФ отметках на документах (чеках) для компенсации НДС.

Как добиться компенсации от авиакомпании: что говорят эксперты>>>

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией, пояснял ранее зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Система tax free действует во многих странах мира, говорил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, замминистра финансов РФ Илья Трунин отмечал, что система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года, когда в России будет проводиться чемпионат мира по футболу.