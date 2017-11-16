Что спасло девочку при крушении самолета в Хабаровском крае

Девочка по имени Жасмин, которой 3,5 года, стала единственным выжившим пассажиром при крушении самолета L-410, летевшего из Хабаровска в населенный пункт Нелькан. Эксперты объяснили, какими факторами обусловлено спасение ребенка, которое, в действительности, кажется настоящим чудом.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Девочка по имени Жасмин, которой 3,5 года, стала единственным выжившим пассажиром при крушении самолета L-410, летевшего из Хабаровска в населенный пункт Нелькан во многом благодаря тому, что была пристегнута ремнем безопасности. Такое мнение выразил губернатор края Вячеслав Шпорт, побывавший на месте трагедии.

В среду около 13.00 местного времени (шесть утра по Москве) при заходе на посадку самолет L-410, следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шестеро погибли. Выжившая Жасмин летела, чтобы погостить у бабушки. Она была без матери, ее сопровождала Ольга Лапонникова, социальный педагог, которая также погибла.

"Тот человек, который извлекал девочку, рассказал, что она была плотно пристегнута к креслу, и это был решающий фактор в том, что она осталась жива. Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну а дальше — это стечение обстоятельств", — сказал Шпорт.

В свою очередь председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов считает, что девочка выжила благодаря эластичности костей, которая характерна для детского организма.

МЧС РФ Чудесное спасение девочки при крушении самолета в Хабаровском крае

"У детей очень эластичные кости. Они значительно эластичнее, чем у взрослого человека. И тот удар, который ребенком переносится без последствий, взрослый человек, его костная система перенести не могут — это объективный факт", — сказал Смирнов РИА Новости.

Согласно еще одной версии, распространенной в СМИ, Жасмин "спасло" ее сиденье, которое сломалось и частично накрыло ее. Благодаря этому она оказалась в укрытии. Девочка сидела около иллюминатора справа от прохода, под спинкой кресла. Поломка, которая спасла ей жизнь при крушении, в то же самое время искалечила взрослых пассажиров.

Жасмин вытащил сотрудник аэропорта, который первым примчался на место. У девочки диагностирована черепно-мозговая травма и перелом ноги.

Так или иначе, в спасении Жасмин свою роль сыграли все эти факторы в совокупности. И подобное совпадение есть не что иное, как настоящее чудо.