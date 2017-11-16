Новый персонаж в "деле Армена Джигарханяна" - Андрея Малахова допросят

В рабочем кабинете Армена Джигарханяна обнаружили оборудование для скрытой аудио- и видеозаписи: кто их установил и почему хотят допросить известного телеведущего Андрея Малахова

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Народный артист России, президент и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян мог знать, что в его кабинете работают камеры, пишет Sputnik Армения со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Однако в то же время некоторые артисты театра убеждены, что камеры были установлены по распоряжению жены Армена Борисовича — Виталины Цымбалюк-Романовской.

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Они утверждают, что каждая их попытка поговорить с худруком театра наедине оканчивались тем, что в дверях появлялась Виталина. К тому же, ее отец работал в театре инженером. Из всего этого можно сделать вывод, что, возможно, жена известного актера имела возможность следить за своим мужем.

В свою очередь представитель Виталины – Элина Мазур заявила, что камеры в театре были установлены четыре года назад по программе правительства Москвы.

"В театре работают видеорегистраторы по постановлению правительства о противодействии терроризму. Кстати, в фойе висит плакат, что ведется видеонаблюдение. И Армен Борисович об этом знал", — сказала она.

Не исключено, что эти регистраторы были установлены по распоряжению Департамента культуры.

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Как сообщает РЕН ТВ, в связи с тем, что запись скрытой камерой была показана в эфире программы Андрея Малахова, телеведущий даст показания следствию по делу о прослушке рабочего кабинета Армена Джигарханяна.

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