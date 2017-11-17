Пострадали ли граждане Молдовы в ДТП в Марий Эл: ответ МИДЕИ

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали пострадали ли граждане Молдовы в аварии в Марий Эл

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Среди жертв аварии в Марий Эл нет граждан Молдовы, сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Микроавтобус столкнулся с лесовозом в Марий Эл вечером 16 ноября на 64 км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. В результате погибли 15 человек, в том числе несовершеннолетний, четверо остаются в больнице — 7-летний мальчик, женщина 47 лет, юноша 17 лет и девочка 14 лет.

"Среди пострадавших в результате этой аварии не зарегистрированы граждане Республики Молдова", — говорится в сообщении МИДЕИ.

По предварительным данным, водитель маршрутки пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу, но завершить обгон не успел и врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубов леса. От мощного удара Mercedes выбросило с дороги.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура региона проверяет соблюдение законодательства.

В пятницу в регионе объявлен траур по погибшим в автокатастрофе.