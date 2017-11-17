Право определять порядок депортации иностранцев отныне отдано МВД РФ

Прежде, после упразднения ФМС России и передачи ее функции Министерству внутренних дел МВД России, ведомство не обладало полномочиями по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Проект закона, которым МВД России наделяется правом определять порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, одобрен правительством Российской Федерации, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте Кабмина.

© Sputnik/ Максим Блинов Эксперт: ликвидация ФМС не отразится на мигрантах

Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Как сообщалось ранее, до этого полномочием по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства была наделена Федеральная миграционная служба.

После упразднения ФМС России и передачи ее функции Министерству внутренних дел МВД России этим полномочием наделено не было.

Проектом закона предлагается наделить МВД таким полномочием.

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации России готовят законопроект, предусматривающий ответственность за "нежелательное поведение".

Под этим термином подразумевается деятельность, связанная с вмешательством во внутриполитические дела РФ, к примеру, в электоральный процесс.

Авторы законопроекта признают, что направлен он в основном на иностранцев, которые могут быть депортированы из страны, если их деятельность будет признана "нежелательной".