Право определять порядок депортации иностранцев отныне отдано МВД РФ

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Проект закона, которым МВД России наделяется правом определять порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, одобрен правительством Российской Федерации, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте Кабмина.
Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".
Как сообщалось ранее, до этого полномочием по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства была наделена Федеральная миграционная служба.
После упразднения ФМС России и передачи ее функции Министерству внутренних дел МВД России этим полномочием наделено не было.
Проектом закона предлагается наделить МВД таким полномочием.
"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации России готовят законопроект, предусматривающий ответственность за "нежелательное поведение".
Под этим термином подразумевается деятельность, связанная с вмешательством во внутриполитические дела РФ, к примеру, в электоральный процесс.
Авторы законопроекта признают, что направлен он в основном на иностранцев, которые могут быть депортированы из страны, если их деятельность будет признана "нежелательной".