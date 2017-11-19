В России билет в лотерею за 50 рублей "сорвал" рекордный выигрыш

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Рекордную сумму выиграл в лотерею в России житель Сургута — более 32 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ТД Столото".

"Один участник из Сургута угадал шесть чисел (до суперприза ему не хватило одного номера). Тем не менее выигрыш победителя — рекордные для лотереи 32 410 993 рубля. Билет миллионеру обошелся в 50 рублей", — отметили в пресс-службе.

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Там также уточнили, что предыдущий рекорд в указанной лотерее составил 12,8 миллиона рублей.

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Ранее жительница Воронежской области 5 ноября выиграла в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Победительница вышла на связь с организаторами только через две недели после розыгрыша.

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