Сыну влиятельных чиновников повезло стать одним из гениев комедии СССР

Фуад Мамедов-Пашабейли, колумнист Sputnik Азербайджан

В СССР были три режиссера, которых без всякого преувеличения можно назвать гениями комедии. При этом, что интересно, каждый из этих мастеров имел свой творческий почерк, и их картины, отличаясь друг от друга, тем не менее вызывали неудержимый смех и восторг зрителей.

Читатели наверное догадались, что имена этих трех гениев- Георгий Данелия, Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов. Последнему из этих мэтров исполнилось бы 18 ноября 90 лет.

© Sputnik/ Yury Ivanov Кинорежиссер Эльдар Рязанов выступает после получения Государственной премии 1977 года деятелям литературы и искусства. 13 января 1978 года

Эльдар Александрович Рязанов. Великий кинорежиссер создал для нас целый ряд великолепных комедий, от которых мы по сей день получаем удовольствие. А ведь, когда он родился в Самаре 18 ноября 1927 года, его родителям — высокопоставленным торговым работникам — не могло прийти в голову, что их чадо станет режиссером кино.

Тем не менее, жизнь Эльдара сложилась так, что он поступил во ВГИК. Притом в мастерскую великого Козинцева!

© Sputnik/ РИА Новости Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой - артистка Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова - артист Юрий Белов. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция

После окончания вуза, он с 1955 года работает на "Мосфильме". И здесь ему вновь везет, сам всемогущий Иван Пырьев (видел предыдущие документальные и полудокументальные работы Рязанова) рекомендовал молодому режиссеру снять комедию "Карнавальная ночь". Этот фильм сделал Рязанова популярнейшим режиссером. Фразы из фильма разошлись на цитаты (это в дальнейшем будет происходить со многими фильмами Рязанова), а песни "Пять минут" и "Песенка о хорошем настроении" превратились в настоящие хиты, которые перепевают и сегодня.

© Sputnik/ Dmitry Donskoy Режиссер Эльдар Рязанов (справа) и актриса Татьяна Шмыга (слева) на съемках фильма "Гусарская баллада". 10 апреля 1962 года

Он много после этого снимал, но скажу вам откровенно, даже "Карнавальная ночь" не сразила меня так, как это было с "Гусарской балладой". Великолепно снятая картина переносит нас во времена нашествия Наполеона, и режиссеру удается создать воистину шедевр, который до сих пор смотрится с большим интересом у молодого поколения. Впрочем, как и большинство фильмов Рязанова.

© Sputnik/ РИА Новости Кадр из художественного кинофильма "Берегись автомобиля" (режиссер Эльдар Рязанов, киностудия "Мосфильм"). Актеры Георгий Жженов (слева) в роли милиционера и Иннокентий Смоктуновский в роли Деточкина. 26 августа 1966 года

В 1966 году на экранах появился один из лучших фильмов Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Замечательный актёрский ансамбль и талантливая режиссёрская работа превзошли все ожидания. Сценарий картины был написан Рязановым вместе с Брагинским.

© Sputnik/ V. Krechet Актеры Алигьеро Носкезе (слева) и Андрей Миронов (в центре) в сцене из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России" (режиссеры Эльдар Рязанов, Франко Е. Проспери). 1 июля 1974 года

С конца 1960-ых до начала 1970-ых Эльдар Рязанов поставил картины, ставшие "золотым фондом" отечественного кинематографа. Среди лучших "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники" и "Невероятные приключения итальянцев в России". А 1 января 1976 года советские зрители впервые увидели картину, которая стала культовой и без которой не обходится ни один Новый год в странах бывшего Советского Союза. Это, конечно же, "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". В 1977 году творческая группа кинофильма получила Государственную премию СССР.

© Sputnik/ Галина Кмит Кадр из фильма "Служебный роман". Советский фильм, мелодрама (2 серии) режиссера Эльдара Рязанова. В ролях: общественница Шурочка - Людмила Иванова, Анатолий Новосельцев - Андрей Мягков, Ольга Рыжова - Светлана Немоляева. 1977 год

Рязанов и далее выдавал шедевр за шедевром. "Служебный роман" покорил сердца советских кинозрителей и стал одним из самых успешных фильмов

© Sputnik/ Sergey Ivanov Кинорежиссер, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР 1977 года и Государственной премии РСФСР 1979 года Эльдар Александрович Рязанов в своем загородном доме. 27 февраля 1988 года

Рязанова.

Однако, как сказать, ибо после этой картины мэтр выпускает на кино и телеэкраны такие выдающиеся фильмы, как "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс". Невероятная популярность была в то время не только у картин, но и у самого режиссера, и согласитесь — это было заслуженно.

© Sputnik/ Galina Kmit Кинорежиссер Эльдар Рязанов на фестивале "Культура Вселенной". 1 ноября 2002 года

Именно в это время он становится телеведущим. Как он блестяще вел "Кинопанораму"! Один раз месяц шла эта передача, и все советские люди спешили к экранам телевизоров. Рязанов сделал эту передачу невероятно популярной, благодаря своему таланту и нестандартной подаче материала.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Режиссер Эльдар Рязанов на церемонии открытия памятника народной артистке России Людмиле Гурченко на Новодевичьем кладбище в Москве. 4 августа 2012 года

В 1980-х Эльдар Рязанов снял две картины на злобу дня под названием "Забытая мелодия для флейты" и "Дорогая Елена Сергеевна". Далее мэтром был снят фильм "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Тихие омуты".

Согласитесь, что если какой-нибудь режиссер снял хотя бы одну картину рязановского уровня, то он обеспечил бы себе популярность до конца жизни. А Эльдар Александрович создал для нас не один шедевр. На его счету их почти два десятка. Великий режиссер! Рязанов был великолепным поэтом, блестящим педагогом и отменным продюсером своих картин.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Люди пришли проститься с кинорежиссером Эльдаром Рязановым. 3 декабря 2015 года

Эльдар Александрович прожил долгую и интересную жизнь. Большой мастер мирового кино ушел от нас 30 ноября 2015 года, после продолжительной и тяжелой болезни.

Уверен, что блистательные фильмы, которые он оставил нам, будут приносить изысканную радость еще многим будущим поколениям любителей кинематографа.