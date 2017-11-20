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Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

Сегодня у патриарха Кирилла день рождения: Путин подарил ему картину

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В России
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет сегодняшний день в обычном рабочем графике

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, 20 ноября, отмечает 71-й день рождения, в свой праздник он совершил литургию в храме Христа Спасителя, а в целом будет работать в обычном режиме.

"У святейшего патриарха обычный рабочий график, с встречами и работой с документами. Утром патриарх совершил божественную литургию. Разумеется, в этот день многие хотят его поздравить лично, ряд государственных и общественных деятелей, и для этого он несколько часов будет находиться в храме Христа Спасителя", — сказал пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков, которого цитирует РИА Новости.

Путин в понедельник на встрече с патриархом Кириллом поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения и подарил картину "Успенский собор Кремля". Работа была написана художником Владимиром Лаповком в 2007 году.

Президент подарил патриарху в честь его дня рождения картину Успенский собор Кремля (художник Владимир Лаповок)
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Президент подарил патриарху в честь его дня рождения картину "Успенский собор Кремля" (художник Владимир Лаповок)

"Конечно, это очень приятно. Это просто исключительный случай, что президент (подарил картину). Мою работу "Золотая Москва" когда-то дарил (Дмитрий) Медведев в Китае, в городе Далянь, он тогда был президентом. Да, такие штуки у меня случаются время от времени… Даже если на выставке у меня купили картину, себе в подарок — это всегда приятно", — сказал художник.

Робот Федор протянул руку Патриарху Кириллу на выставке православного форума
© Ruptly.
Робот Федор протянул руку Патриарху Кириллу на православном форуме

По словам Лаповка, это уже вторая картина его авторства, которую дарит Путин: в 2016 году в день Славянской письменности он преподнес патриарху Кириллу другое полотно. Художник отметил, что все эти картины были приобретены через разные галереи.

Кстати, специальных праздничных торжеств в этот день у патриарха не предусматривается.

В храме Христа Спасителя состоится презентация книги патриарха Кирилла "Мысли. Высказывания. Суждения". В сборнике собраны наиболее важные и интересные фрагменты из написанного и сказанного автором почти за полвека, с 1969 года.

"В книге есть высказывания о богословии, Церкви и государстве, о человеке и обществе, о ценностях и мировоззрениях, об истории и будущем, о смысле жизни и смысле веры", — уточнили в патриаршей пресс-службе.

Также патриарха Кирилла поздравил и президент Молдовы Игорь Додон, опубликовав поздравление у себя в социальных сетях.

Картина Успенский собор Кремля (художник Владимир Лаповок), которую президент РФ Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь его дня рождения
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Картина "Успенский собор Кремля" (художник Владимир Лаповок), которую президент РФ Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь его дня рождения

 

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Теги:
день рождения, Патриарх Кирилл, Владимир Путин, Религия
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