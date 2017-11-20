Единая база данных иностранных террористов создана в ФСБ России

Накануне сотрудники МВД и российские органы безопасности обнаружили и ликвидировали 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в России

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Базу данных с информацией об иностранных террористах создали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, сообщил министр иностранных дел России МИД Сергей Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах", — сказал глава российского дипведомства.

Накануне сотрудники МВД и российские органы безопасности обнаружили и ликвидировали 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в России.

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