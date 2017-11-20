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Телефонный террорист "заминировал" Останкинскую башню

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В России
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К счастью, силовики не нашли бомбу в Останкинской башне в Москве после звонка о "минировании"

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Судя по всему, "телефонные террористы" не спешат оставить в покое жителей России.

Олег Макаренко
© Photo: Youtube.com / PolitRussia
Можно ли победить телефонный терроризм

В понедельник, 20 ноября, шутники "заминировали" Останкинскую телебашню. К счастью, настоящей бомбы там не было.

Специалисты завершили проверку Останкинской телебашни в Москве после анонимного звонка о "минировании", угроза взрыва не подтвердилась, сообщили в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями после звонка с угрозой взрыва всех помещений Останкинской телебашни по адресу: улица Академика Королева, 15, отмечает РИА Новости.

"Проверка завершена, источник угрозы не обнаружен", — сказал собеседник, добавив, что оперативные действия силовиков проходили без эвакуации.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

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Теги:
телефонный террорист, Москва, Россия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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