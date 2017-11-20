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Кадр из фильма Освобождение

К 90-летию Маршала советского кино - Михаила Ульянова: лучшие роли

© Sputnik/
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Михаила Ульянова не стало 10 лет назад, но его актерские работы до сих пор остаются эталоном советского и постсоветского кино: вспомним самые знаковые образы любимого актера

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Маршал, председатель, Ворошиловский стрелок — сегодня выдающемуся актеру, народному артисту СССР Михаилу Ульянову исполнилось бы 90 лет. В 1946 году он приехал в Москву из Сибири с одним чемоданом, провалился на экзаменах в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ, но был зачислен в Училище им.Щукина при Вахтанговском театре, где впоследствии прослужил 60 лет.

Параллельно с работой на сцене, Ульянов много снимался. Он сыграл в десятках культовых фильмов, которые сделали его народным кумиром. Актеру особенно удавались характерные роли "настоящих мужчин". Михаила Ульянова не стало 10 лет назад, но его актерские работы до сих пор остаются эталоном советского и постсоветского кино. РИА Новости вспоминает самые знаковые образы любимого актера.

Актер Михаил Ульянов в фильме Председатель
© Sputnik/
Актер Михаил Ульянов в фильме "Председатель"

 

Сняться в картине "Председатель" Алексея Салтыкова Михаил Ульянов захотел сразу, как прочел сценарий Юрия Нагибина. Главный герой — бывший фронтовик Егор Трубников, который возвращается в родную деревню, чтобы восстанавливать разоренный войной колхоз — поразил Ульянова своим сложным, но цельным характером. На роль также претендовал актер Евгений Урбанский, но режиссеру нужен был "мужик", поэтому он без колебаний выбрал Ульянова.

Несмотря на крутой нрав своего персонажа, актер смог показать — за грубостью и порой безжалостностью председателя колхоза скрывается желание вселить в измученных войной людей веру в лучшую жизнь. За эту блестяще исполненную роль он получил Ленинскую премию, а читатели журнала "Советский экран" назвали Ульянова лучшим актером года.

Киноэпопея Освобождение
© Sputnik/
Киноэпопея "Освобождение"

Пожалуй, самый важный киногерой в фильмографии Михаила Ульянова — маршал Георгий Жуков. Впервые актер сыграл его киноэпопее Юрия Озерова "Освобождение". Сначала Ульянов отказывался от роли, так как считал, что "не потянет". Однако, после того, как сам Жуков одобрил кандидатуру Ульянова, актер согласился. Съемки шли шесть лет. На момент их начала исполнителю главной роли было всего 40, и каждый день Ульянов проводил несколько часов в кресле гримера, чтобы "состариться".

Несмотря на то, что за длительный период работы над пятью фильмами актер так и не смог встретиться с Жуковым лично, созданный им экранный образ получился невероятно убедительным. Роль маршала стала фирменной для Ульянова — за годы работы в кино он перевоплощался в Жукова 17 раз.

Михаил Ульянов в фильме Бег
© Sputnik/
Михаил Ульянов в фильме "Бег"

Талант Михаила Ульянова не ограничивался национальными героями. Он одинаково убедительно играл и "классово чуждых" персонажей. Так, в двухсерийном фильме "Бег" по произведениями Булгакова, Ульянов перевоплотился в царского генерала Григория Чарноту. Храбрый и благородный белогвардеец после Гражданской войны оказывается в эмиграции. Он спускает деньги на тараканьих бегах и находится в плачевном положении на грани фарса.

Чарнота дерется в балагне, попрошайничает, бродит по Парижу в одних кальсонах, но остается Человеком. Обаятельный, волевой и колоритный Чарнота вызывает симпатию зрителя, несмотря на резко отрицательное отношение к белогвардейской теме в советском кино (премьеру "Бега" даже хотели отменить по политическим соображениям, но Ульянову вместе с режиссером Аловым удалось отстоять картину).

Кадр из фильма Ворошиловский стрелок
© Photo: НТВ-Профит (1999)
Кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"

В 90-е для всенародно любимого актера наступило тяжелое время. Финансовые трудности вынудили Ульянова согласиться на роль народного мстителя Ивана Афонина в ленте Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок". Актер быстро вжился в роль и позднее вспоминал, что ему было приятно работать над этим образом. Возможно, этому способствовал тот факт, что, как и его герой, Ульянов переживал за любимую внучку.

"Нравился мне мой герой — обыкновенный старик, за плечами которого немудрящая, но честная жизнь. Только на склоне лет нет ему покоя. Мир перевернулся! Ценное обесценилось, и откуда ни возьмись такое повылазило… И получилось, что на примере этого старика вдруг на экране вскрылись беды нашего болезненного, незащищенного общества", — говорил о своем персонаже Ульянов.

Роль Афонина принесла актеру премию "Ника" и приз фестиваля "Кинотавр". Но, пожалуй, главным доказательством того, насколько правдив и реалистичен был персонаж Ульянова, стало то, что актеру приходили мешки писем, в которых зрители просили Ворошиловского стрелка о заступничестве.

Николай Бурляев и Михаил Ульянов в фильме Мастер и Маргарита
Пресс-служба ГК "Люксор"
Николай Бурляев и Михаил Ульянов в фильме "Мастер и Маргарита"

Фильм Юрия Кары "Мастер и Маргарита" вышел на экраны лишь спустя 17 лет после съемок. К сожалению, Михаил Ульянов, сыгравший Понтия Пилата, не дожил до премьеры, но зрители и критики единогласно признали эту актерскую работу одной из сильнейших в его карьере. Жестокий прокуратор Иудеи, подписавший смертный приговор Иисусу, в исполнении Ульянова — фигура глубоко трагическая. Пилат утратил веру в людей, возненавидел всё человечество, и был страшен в этой ненависти.

Сам Ульянов так говорил об этой роли: "Тема Понтия Пилата — на все времена: вечная тема предательства, которого он не ожидал от себя… Он и не чувствует себя предателем. Но все-таки чувствует паршивость своего положения, некомфортность душевную… Это никогда ничем добрым не кончается. Это вечный урок. И повторяемый вечно из эпохи в эпоху в разных странах, людьми разного положения, разных национальностей".

Материал подготовлен РИА Новости.

Теги:
артист, актер, кино, театр, персонажи, роли, Михал Ульянов, Россия
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