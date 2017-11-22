Вечный бунтарь: как Дмитрий Хворостовский боролся со страшной болезнью

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Будучи совсем молодым, Дмитрий Хворостовский смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях, всегда делал не так, как надо, а так, как хочется, и боролся со страшной болезнью до самого конца.

ОДАРЕННЫЙ БУНТАРЬ

Хворостовский родился в 1962 году в интеллигентной семье из Красноярска, сообщает РИА Новости. Его мать работала гинекологом, а отец — инженером-химиком, но музыка окружала Дмитрия с самого детства. Его отец собирал коллекцию пластинок звезд мировой сцены, сам пел, музицировал на фортепиано и знакомил сына с итальянскими баритонами Этторе Бастианини и Тито Гобби, русским басом Федором Шаляпиным, греческим сопрано Марией Каллас.

© Sputnik/ Виктор Ахломов Дмитрий Хворостовский

Сам Хворостовский решился запеть в четырехлетнем возрасте, потом папа начал учить его играть на фортепиано, и вскоре они вместе давали семейные концерты, а маленький Дима поступил в музыкальную школу. Изначально учителя прочили ему именно карьеру пианиста, хотя Хворостовский не разделял их энтузиазма. Примерным учеником назвать его было нельзя — он прогуливал уроки, получал плохие оценки, отношения с преподавателями не складывались.

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Кое-как окончив школу, Хворостовский неожиданно для всех решил поступать в педагогическое училище имени Горького на специальность преподавателя музыки, хотя его близкие прочили ему артистическую карьеру в Красноярском училище искусств. В это же время он увлекся бунтарской музыкой и начал петь в рок-группе. Артист не очень любил вспоминать этот период, тем более что продолжался он не очень долго. Молодой человек все-таки решил остепениться, внять советам родственников и подать документы в училище искусств, которое на тот момент уже успело стать институтом. При этом учиться он хотел только у профессора Екатерины Иофель, выучившей целое поколение оперных исполнителей. Именно она положила начало его оперной карьере.

"Я был трудным ребенком: своевольным и упрямым. Во мне постоянно бушевал дух протеста. К невероятному ужасу родителей, в юности пару лет я играл в рок-команде. А еще грозился удрать из дома, чтобы строить БАМ. И только музыка, которую я любил с самого детства, помогла меня усмирить", — вспоминал певец.

ПРИШЕЛ, СПЕЛ И ПОБЕДИЛ

Артист начал выступать еще будучи студентом третьего курса на сцене красноярского театра оперы и балета. За пять лет работы в театре Хворостовский стал оперной звездой Красноярска и сыграл во всех крупных постановках: "Евгении Онегине", "Травиате", "Фаусте", Пиковой даме", "Иоланте". Но блистал на сцене регионального театра певец недолго — не заставило себя ждать и мировое признание. В 1989 году 27-летний Хворостовский, по выражению лондонской Times, "пришел, спел и победил" на конкурсе оперных певцов Би-Би-Си "Певец мира". Молодой советский артист с атлетичным телосложением и гривой не по возрасту седых волос, которые он унаследовал от матери, в один миг разрушил стереотип об оперных исполнителях и стал известен на весь мир.

"Он выглядит как молодой Рудольф Нуреев, а поет как Павел Лисициан", — написал тогда известный британский критик Алан Блайт.

В первый же день после победы Хворостовский подписал контракт с американской звукозаписывающей компанией Philips, в сотрудничестве с которой впоследствии выпустил более двадцати альбомов. А в 1991 году Хворостовскому все-таки удалось стать и рок-звездой по версии журнала People, который поместил его на свою обложку.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Харизматичный Дмитрий Хворостовский: каким мы его запомним 15

После оперного дебюта на Западе в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать к участию в признанных оперных фестивалях и выступать в лучших мировых оперных театрах, таких как Королевский театр в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера в Нью Йорке (США), Лирик-опера Чикаго (США), Парижская опера (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия). Он работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

В 1994 году артист переехал в Лондон, купил себе дом и позже получил британское гражданство, однако о России не забыл, гастролируя по родной стране каждый год. А в мае 2004 года он первым из русских оперных певцов дал сольный концерт в сопровождении оркестра и хора на Красной площади в Москве, телевизионную трансляцию которого видели зрители более 25 стран. Также в 2006 году певец создал проект "Хворостовский и друзья", в рамках которого знакомил столичных поклонников оперы со звездами мировой величины.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

По мнению Хворостовского, в мужчине неистребим инстинкт охотника, а охота для него — это творчество, без которого он не может жить. Равноценной по значимости в его жизни могла быть только его семья. Со Светланой, артисткой кордебалета, Хворостовский познакомился в Красноярском театре в 1986 году, а через три года молодая пара поженилась. После переезда в Лондон жена уже тогда мировой знаменитости завершила свою карьеру, а в 1996 году у них родились близнецы Александр и Данила. Отношения пары были непростыми, их сопровождали постоянные ссоры и измены жены, и в 2001 году они приняли решение развестись.

Со второй женой Флоранс Илли певец снова познакомился на сцене.

"Я увидел девушку невероятной красоты. Тогда я еще пытался спасти свой прежний брак, в общем, держал себя сильно в руках, очень сильно. А тут мы по воле режиссера должны были целоваться на сцене. И я ей говорю на репетиции: "Я женат, двое детей…" А она: "Ну и что?" Все было понятно с первого мгновения", — поделился в одном из интервью певец.

В 2003 году у пары родился сын Максим, еще через четыре года дочь Нина, а Флоша, как ласково называл свою избранницу Хворостовский, оставила карьеру ради семьи.

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"С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно", — подчеркивал артист.

НАДЕЖДА — САМОЕ НАСУЩНОЕ СЛОВО

В 2015 году на певца, его семью и поклонников обрушилось страшное известие — у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Долгое время причина постоянных болей и потери координации была врачам непонятна, источник недомогания не могли найти ни в России, ни в Британии, и страшный диагноз поставили уже американские специалисты.

"Как я только узнал о диагнозе, во мне сразу будто бомба взорвалась. Вся моя жизнь начала крутиться передо мной на невероятной скорости. Задумался, сколько я сделал? Достаточно ли? Что я должен еще успеть сделать и как поступить сейчас? И за что я так наказан, что я такого свершил?", — рассказывал Хворостовский.

По признанию артиста, чтобы "не умереть от ужаса" он выступил в посольстве России в Лондоне, а затем последовали три месяца химиотерапии. Как только у артиста снова появились силы, он сразу же вернулся к репетициям. Сначала он выступил в Торонто с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым, а затем неожиданно для всех появился в Нью-Йорке на гала-вечере по случаю 50-летия "Метрополитен-оперы".

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья"

"Приезд в сентябре в Нью-Йорк, работа в "Метрополитен-опере" над "Трубадуром" Верди, с одной стороны, стало избавлением. С другой, было очень трудно, потому что иногда на репетициях мне было плохо: меня трясло и колотило. Но, тем не менее, я ничего не отменял и не изменил в постановке", — вспоминал артист.

При этом борьба с раком не останавливалась ни на минуту, певец продолжал выступать, но часто болезнь брала верх, и ему приходилось отменять выступления одно за другим. "У меня была потрясающая карьера. Я ее продолжаю. Мой голос — это часть меня, часть дела, которому я служу. Огромного дела, которое меня спасает сегодня, без которого я не могу жить. Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос… Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться", — делился Хворостовский.