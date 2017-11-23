Джигарханян госпитализирован, его состояние ухудшилось

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Судя по всему, семейные скандалы серьезно повлияли на состояние здоровья народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
Во вторник, 22 ноября, он был был госпитализирован. Информацию об этом подтвердила официальный представитель супруги артиста Ирина Мазур.
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"Вчера Армена Борисовича госпитализировали, об этом мне рассказал Юрий Васильевич Клепиков, который сейчас является его приближенным человеком", — сказала Мазур, которую цитирует РИА Новости.
"Состояние Джигарханяна ухудшилось. Два дня назад у него стали отказывать ноги и, как сообщили в театре, даже в туалет его носили на руках. Также и до машины вчера в больницу его перенесли на руках", — добавила она.
Ранее стало известно, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой Цымбалюк-Романовской.
Это подтвердил и друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян, рассказав, что актер категорически настроен разводиться с Виталиной и делить имущество. Он также подчеркнул, что все имущество актера переписано на супругу.
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Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване.
Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.