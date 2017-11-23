Джигарханян госпитализирован, его состояние ухудшилось

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Судя по всему, семейные скандалы серьезно повлияли на состояние здоровья народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

courtesy of Olga Slusareva Эксклюзив Sputnik: жена Джигарханяна рассказала о конфликте с мужем

Во вторник, 22 ноября, он был был госпитализирован. Информацию об этом подтвердила официальный представитель супруги артиста Ирина Мазур.

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"Вчера Армена Борисовича госпитализировали, об этом мне рассказал Юрий Васильевич Клепиков, который сейчас является его приближенным человеком", — сказала Мазур, которую цитирует РИА Новости.

"Состояние Джигарханяна ухудшилось. Два дня назад у него стали отказывать ноги и, как сообщили в театре, даже в туалет его носили на руках. Также и до машины вчера в больницу его перенесли на руках", — добавила она.

Ранее стало известно, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой Цымбалюк-Романовской.

Это подтвердил и друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян, рассказав, что актер категорически настроен разводиться с Виталиной и делить имущество. Он также подчеркнул, что все имущество актера переписано на супругу.

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Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване.

Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.