Прощание с Хворостовским: часть праха захоронят в Красноярске

После прощания с Хворостовским в Москве будет процедура кремации: одна капсула будет похоронена на Новодевичьем кладбище, а вторая - поедет в Красноярск

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Стало известно, где будет похоронен народный артист России Дмитрий Хворостовский, который скончался в среду, 22 ноября.

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Капсулу с частью праха Хворостовского доставят и захоронят на его родине, в Красноярске. Об этом рассказали в Министерстве культуры Красноярского края.

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Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

"После прощания с Хворостовским в Москве будет процедура кремации. Одна капсула будет похоронена на Новодевичьем кладбище, а вторая капсула поедет в Красноярск. Дата похорон в Красноярске пока обсуждается", — цитирует слова представителя Министерства культуры Красноярского края РИА Новости. Галихин о Хворостовском: погасла оперная звезда мирового масштаба

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

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После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.