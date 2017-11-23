Театр и друзья Джигарханяна опровергли слухи о госпитализации актера

Представитель жены актера сообщила об ухудшении его здоровья, но друг Джигарханяна назвал эти заявления очередной ложью

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В ответ на информацию о госпитализации народного артиста СССР друг актера Артур Согомонян сказал, что он находится на отдыхе в пансионате и чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

"Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!" — сказал Согомонян.

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По его словам, Джигарханян сам уехал на машине со своим шофером.

"Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра. Клепикова в это время в театре не было", — добавил Согомонян.

При этом официальный представитель супруги артиста Элина Мазур, со ссылкой на Юрия Клепикова, которого назвала "приближенным человеком" актера, сообщила РИА Новости, что Джигарханян был госпитализирован в среду. По ее словам, состояние актера ухудшилось, на фоне диабета у него отказали ноги.

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Более того она заявила, что "два дня назад у него стали отказывать ноги и, как сообщили в театре, даже в туалет его носили на руках".

"Также и до машины вчера в больницу его перенесли на руках", — добавила Мазур.

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна опубликовал официальное заявление, в котором назвал "абсолютно не соответствующей действительности" информацию СМИ о том, что у режиссера "отказали ноги".

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В сообщении подчеркивается, что Джигарханян "чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение".

"Сейчас он занят обдумыванием новой постановки», — заявили в театре, пояснив, что он на несколько дней уехал в пансионат, «чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам".

Театр обратился к журналистам с просьбой проверять поступающую к ним информацию и иметь в виду, что «сегодня есть люди, которые хотят получить свою „минуту славы", используя имя театра и Армена Джигарханяна".