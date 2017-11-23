Собянин: патенты мигрантов приносят больше денег, чем "Роснефть"

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что у Москвы есть потребность в мигрантах, профицит рабочих мест составляет 2,5 миллиона

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Говорит Москва", доход московского бюджета от оплаты мигрантами трудовых патентов в 2017 году составит 14 миллиардов рублей.

"Уже в этом году, я думаю, мы соберем 14 миллиардов рублей", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В следующем году, когда цена патента увеличится, я думаю, мы получим 15-16 миллиардов рублей", — добавил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что у Москвы есть потребность в мигрантах. Профицит рабочих мест составляет 2,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Москве о готовности трудового патента мигрантов будет информировать робот, пишет Sputnik Таджикистан.

Сейчас робот обрабатывает свыше 30 тысяч звонков в месяц.

"Он распознает человеческую речь и способен ответить на вопрос самостоятельно или перевести звонок на сотрудника справочной службы соответствующей квалификации", — говорится в сообщении.

Для того чтобы получить информацию о статусе заявки, иностранцу необходимо продиктовать виртуальному оператору номер заявления на патент.