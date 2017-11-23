Умер "Петруха" из советского бoевика "Белое солнце пустыни"

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Российские СМИ сообщили о смерти актера Николая Годовикова, который запомнился зрителям по роли красноармейца Петрухи в легендарном фильме "Белое солнце пустыни".

Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-м году жизни.

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Актер страдал онкологическим заболеванием.

Николай Годовиков сыграл в таких фильмах, как "Республика ШКИД", "Женя, Женечка и "катюша" и "Без мундира".

Он также принял участие в проектах "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".