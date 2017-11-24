Ставшего ведущим на RT экс-премьера Шотландии, объявили агентом Кремля

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Западные СМИ с нападками выступили в адрес ведущего нового ток-шоу на канале RT, бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, только потому, что он выбрал "неправильный" канал для своей передачи.

Главный редактор канала RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг нового политического ток-шоу The Alex Salmond Show на канале RT, ведущим которого стал бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, передает РИА Новости.

Не успели мы запустить шоу экс-премьера Шотландии, как его уже объявили агентом Кремля.https://t.co/4bhkXTEmXT — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 23 ноября 2017 г.

"Не успели мы запустить шоу экс-премьера Шотландии, как его уже объявили агентом Кремля", — написала Симоньян в Twitter.

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Еще до выхода программы западные СМИ и официальные лица начали травлю Салмонда. В частности, действующий первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что местные политики не будут участвовать в новом шоу, а также посоветовала Салмонду отказаться от проекта на RT и поискать какой-нибудь другой канал. От участия в ток-шоу отказался и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Алекс Салмонд — первый политик из Шотландской национальной партии, которого избрали главой правительства. В 2014 году он возглавил резонансную кампанию в поддержку независимости Шотландии от Соединенного Королевства, за которую на референдуме проголосовали 45 процентов избирателей.

Премьера ток-шоу Салмонда состоялась 16 ноября. Ведущий обсуждает с гостями актуальные события дня, шоу-бизнес, новости спорта, а также знакомит зрителей со своими политическими оппонентами и друзьями.