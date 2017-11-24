"Мы - команда Путина": Овечкин открыл официальный сайт Putin Team

Сайт Putin Team создан для объединения всех поддерживающих нынешнего президента России, к этому движению уже присоединились многие российские спортсмены и артисты.

КИЩИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Российский хоккеист Александр Овечкин объявил на странице своего аккаунта в Instagram об открытии официального сайта движения Putin Team, сообщает РИА Новости.

"С его помощью (о сайте — Прим. ред.) вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной", — написал хоккеист.

В начале ноября Овечкин объявил о создании движения Putin Team. По словам спортсмена, он всегда открыто поддерживал российского лидера Владимира Путина. Он также отметил, что целью Putin Team является объединение всех поддерживающих президента в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

К движению в поддержку Путина присоединились такие известные российские спортсмены, как Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин, а также сборная России по художественной гимнастике.

В Кремле, комментируя создание движения Putin Team, заявили, что приветствуют инициативу Овечкина.