Коле-с-Уренгоя на заметку: как ленинградцы жили в "невинной" блокаде

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Кто не знает о Дороге жизни, проложенной для спасения жителей блокадного Ленинграда! В эти дни 76 лет назад по льду Ладожского озера стали ходить первые машины, поставлявшие продукты в осажденный фашистами город и вывозившие оттуда людей. Согласно документам, первая колонна отправилась 22 ноября 1941 года.

© Sputnik/ Борис Кудояров Ужасы людоедства в блокадном Ленинграде и послевоенной Молдове

В ноябре отмечаются и другие значимые даты Великой Отечественной войны. 20 числа в 1945 году в Нюрнберге начал свою работу трибунал, в итоге осудивший многих высокопоставленных нацистов. А 21 ноября 1942 года немецкая шестая армия под командованием Фридриха Паулюса была окружена советскими войсками под Сталинградом.

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Для большинства жителей России, Молдовы и других стран Европы и всего мира эти "кружки в календаре" — не пустой звук. Так ковалась Победа над главным злом этого мира — фашизмом. Та Победа, которая сегодня нивелируется во многих государствах на самом разном уровне — от заявлений политиков до невинных, на первых взгляд, гуманитарных проектов с участием школьников из разных стран, в том числе из России. Недавний случай в немецком бундестаге, ставший достоянием общественности, — прямое тому подтверждение. Мы не будем напоминать всех обстоятельств этого казуса — о них и так знают. А прозвище "Коля-с-Уренгоя" за несколько дней стало печально известным интернет-мемом.

Чтобы напомнить некоторым "вольнодумцам" о том, что такое ужасы войны, что такое "невинные солдаты рейха", а также для того, чтобы отдать дань памяти героям, под градом вражеских бомб спасавшим жизнь ленинградцев на Дороге жизни, приведем здесь фрагменты воспоминаний жительницы осажденного города на Неве — Зои Афтений-Одеговой.

© Sputnik/ архив Марии Чобану Афтений (Одегова) Зоя Ивановна

Дом наш был от табачной фабрики имени Урицкого, в нём жили в основном работники этой фабрики. Иногда маме перепадала пачка папирос, и она меняла её на кусок хлеба у солдат

зенитной батареи, расположенной рядом. © Sputnik/ Григорий Чертов Те, кто жалуется на жизнь, - узнайте, что ели в блокадном Ленинграде

Измученные голодом, издерганные бытовыми неурядицами, мы, естественно ругали власть, но понимали, что под Ленинградом стоит наша армия, которая не сдаст немцам любимый город. Это помогало нам жить и терпеть, и надеяться на победу.

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Как-то давно, когда мы жили в Кронштадте, Виля выбросил сдобную булочку с балкона, из-за озорства или нежелания её съесть. Так мы часто ему это напоминали: "Ну, как, Виля, выбросил бы ты сейчас булочку или хоть кусочек хлеба?". Он серьезно отвечал, что бежал бы за ней сейчас из последних сил.

До чего же это было мучительно и безнадежно! Я была твердо уверена, что не доживу до конца войны и с этой мыслью примирилась. © Sputnik/ Израиль Озерский Публикуется впервые: ужасы блокадного Ленинграда

Люди вокруг умирали, не имея сил дождаться конца блокады. С голода ели всё, что попадалось. Моя приятельница по дому, Тора, съела целую чашку сухой горчицы и умерла. Люди пробовали варить кожу, ремни, обои. Травились, но голод был сильней рассудка. Мы тоже ели горчицу, но предварительно её долго вымачивали в воде, потом добавляли к ней крахмал и получались лепешки! У тёти Анетты, как у художницы, была олифа. Мы её выжаривали с солью и макали в неё хлеб.

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Голод выматывал душу, от него никак нельзя было отделаться. Как ни хотелось думать о чём-то другом, книгах, учёбе, стихах, — все мысли возвращались к хлебу. Это чувство, — голод, — нельзя передать, это нужно только испытать, почувствовать. И не просто голод перед обедом, а постоянный, высасывающий желудок, занимающий все мысли, лишающий воли… © Sputnik/ РИА Новости Эхо блокадного Ленинграда: Дорога жизни и тысячи спасенных

Кроме голода очень мучил нас холод. Топили мы свою печурку, но только пока кипятили чай или варили свой скудный обед. Да и как она могла согреть комнату в 16 квадратных метров с трехметровым потолком?! Осень и зиму мы прожили в одной комнате. Комната наша была как остров среди холодных, почти заледеневших квартир. В ней нам сложили печку с плитой и трубой, выходящей наружу. Печь топили дровами и библиотекой дяди Юкку. По утрам чистили печку, выгребали золу в ведро с нечистотами, и выносил во двор за сарай. Ведро чистили снегом, набирали дрова и уже вдвоём поднимали на пятый этаж.

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Виля, боясь бомбёжки, спал в стенном шкафу, а тётя Анетта на односпальной, прислоненной к стене кровати. Вечером ложились полураздетые, а к утру натягивали на себя пальто и валенки. © Sputnik/ Борис Кудояров "Память о Победе": блокадный Ленинград глазами маленькой девочки

Дни тянулись медленно, монотонно стучал метроном между всякими сообщениями. Только раздастся "от Советского информбюро" — мы уже начеку: вдруг немца погнали или норму хлеба увеличили. Но, увы! Пока говорили об оставленных городах и о боях местного значения. Передавали музыку из новых опер "Тихий Дон", "Поднятая целина", "В бурю". Я запомнила навсегда:

Подожди ещё недельку,

Подожди ещё недельку,

Подожди ещё недельку — выйдет полная луна.

Это ассоциировалось с полуголодным бредом: "подождём ещё и ещё, потерпим!".

Снилось, что ешь, ешь, а просыпаешься голодная. Однажды маме с кожзавода дали одну шкурку. Мы с ней долго провозились, выдернули шерсть, обожгли, почистили, вымыли, порезали и сварили холодец! © RIA Novosti. Оборона северной столицы: как выстоял Ленинград. Кадры из архива

Я не раз попадала в объявленную тревогу или артобстрел. Тогда милиция загоняла нас, прохожих, в убежища или подъезды. После очередного отбоя спустилась на Неву, на лёд, а там на снегу пятна и подмерзающие лужицы крови. Люди в белых халатах загружают в санитарные машины убитых и раненых. С мыслями о том, что на их месте могла быть я, двинулась дальше.

Помню, когда я собиралась в институт, мама и тетя Анетта меня поучали — ни в коем случае не присаживаться по дороге отдохнуть, идти равномерным шагом до места назначения. Присядешь — замерзнешь. Мороз-то был до 35-40 градусов.

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По вечерам при свете "мангалки" ещё читали. Я и мама вели дневники, каждая свой. Но вскоре вышел строгий указ — дневников не вести, у кого найдут, тот будет наказан! Пришлось уничтожить.

Снег скрывал страшные руины, груды кирпича и обломков изуродованной мебели, что раньше составляло жизнь и быт людей. Но мы верили, что город, как тяжело раненный боец, восстанет, восстановится!

Не немецкий народ затеял эту войну. Жители Германии тоже оказались под угрозой уничтожения. Их жаль, также, как тех людей, представителей многих стран мира, которые воевали и гибли в те годы. Фашизм — это не национальность. Фашизм — это не религия. Это перевернутое сознание разных групп человечества, которые потеряли душу, сердце и жили под извращенной необходимостью убивать, сжигать и уничтожать в газовых камерах. И когда кто-то юродствует, поддерживает славословие о том, что "бедные фашисты тоже гибли", то продолжает ту страшную цепь людоедства и ненависти, которую внедрили нацисты в некоторых странах мира. Фашизму — нет, говорят народы всех континентов и государств.

К публикации подготовил Николай Костыркин, Sputnik Молдова