Политолог: Путин показал – Россия готова себя защищать

Во времена СССР в стране все было государственное и поэтому перевод на военные рельсы было осуществить легче, сейчас же этот процесс будет сложнее, считает военный политолог Александр Перенджиев

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik, Александра Зуева. Россия всегда уделяла внимание мобилизационной экономике, сказал Sputnik Азербайджан военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

Все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции, сказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, главами министерств и регионов.

По мнению Перенджиева, Путин в своем заявлении, скорее всего, имел ввиду деятельность мобилизационной экономики, которой в России всегда уделялось внимание, но в последние годы особо пристальным оно не было.

"И в своем выступлении российский президент как раз-таки призывает к тому, чтобы были созданы эффективные механизмы перевода экономики на военные рельсы в случае, если страна столкнется с серьезными военными угрозами", — сказал он.

Эксперт напомнил, что во времена СССР в стране все было государственное и поэтому перевод на военные рельсы было осуществить легче, так как вся собственность в стране подчинялась правительству, коммунистической партии.

Сейчас, по словам собеседника Sputnik, система несколько сложнее, она капиталистическая. Кроме этого, отметил он, существует частная собственность, в которой находится очень много крупных предприятий, также играющих огромную роль в обороноспособности страны в военное время.

"Заявление Путина дает толчок к эффективному переводу на военные рельсы прежде всего предприятий крупного бизнеса, но и средние, и малые также в той или иной степени должны внести свой вклад в защиту родины", — сказал он.

Сейчас, в связи с тем, что Россия постоянно сталкивается с разного рода вызовами, стало понятно, что существует очень много недостатков в деятельности мобилизационной экономики, отметил эксперт, добавив, что именно в связи с этим Путин решил уделить особое внимание этой сфере.

Сама по себе работа по укреплению обороноспособности страны, в том числе и в военно-экономической сфере, дает сигнал остальным к тому, что Россия готова себя защищать. В связи с этим, желающих проявить агрессию по отношению к России станет меньше, так как они будут понимать, что слабых мест у страны крайне мало, заключил Перенджиев.