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XII Съезд Союза журналистов России

Союз журналистов России сменил председателя впервые за 25 лет

© Sputnik/ Виталий Белоусов
В России
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Подавляющее большинство участников XII съезда СЖР проголосовали за избрание Владимира Соловьева на пост главы Союза журналистов России

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. На XII съезде Союза журналистов России в Москве новым председателем творческого объединения был избран телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв, сообщает РИА Новости.

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Съезд СЖР впервые за 25 лет выбрал нового председателя организации, Всеволод Богданов, занимавший этот пост с 1992 года, не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы и добровольно сложил полномочия. О своём желании участвовать в выборах заявили три кандидата: секретарь СЖР, координатор молодежных программ организации Роман Серебряный, глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов и секретарь СЖР Владимир Соловьёв.

В ходе съезда Серебряный и Трофимов сняли свои кандидатуры в пользу Соловьёва.

Подавляющее большинство участников съезда проголосовали за его избрание на данный пост.

Тележурналист, телеведущий, политический обозреватель и телепродюсер Владимир Соловьёв родился в 1964 году в городе Ногинске Московской области. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

На телевидении с 1990 года. С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения СССР.

Стоял у истоков создания телепрограммы "Вести". Комментатор Российского телевидения (ВГТРК). С 1992 по 1997 год — собственный корреспондент РГТРК "Останкино" (впоследствии — ЗАО "ОРТ") в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах.

Всего в качестве военного корреспондента прошёл семь войн, в том числе обе чеченские кампании.

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С 1997 по 1999 год работал в возрожденной ТСН на ТВ-6. Был политическим обозревателем, вел вечернюю информационную программу.

С декабря 1999 по январь 2005 года — комментатор Дирекции информационных программ ОАО "ОРТ" (с сентября 2002 года — ОАО "Первый канал"). Готовил репортажи для программ "Новости", "Время" и "Времена".

Много лет работал в составе "Кремлёвского пула". Собеседниками Соловьёва в разное время становились видные фигуры отечественной и мировой политики — Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, Владимир Путин, Кондолиза Райс, Генри Киссинджер, Хавьер Солана, Шимон Перес, а также российские губернаторы, лидеры политических партий, депутаты, политические, общественные и культурные деятели.

Работал координатором съемочных групп информационного вещания "Первого канала" во время террористического акта в Беслане и во время политического кризиса на Украине 2004 года — так называемого "первого Майдана".

Автор ряда документальных фильмов. Был сценаристом и комментатором трансляций военных парадов на Красной площади, посвящённых 58-й и 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С сентября 2005 по октябрь 2011 года — на "Третьем канале" — политический обозреватель, с сентября 2008-го — ведущий субботней итоговой информационно-аналитической авторской программы "Главная тема" и цикла программ "Актуальный разговор".

С ноября 2011 года — заместитель руководителя ТПО "Россия-2", (ВГТРК). C сентября 2012 года — главный продюсер, начальник Службы документальных фильмов телеканала "Россия" (ВГТРК).

С августа 2017 года — советник Директора ГТК "Телеканал "Россия-1".

Теги:
избран, председатель, съезд, Союз журналистов России, Соловьев, Россия
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