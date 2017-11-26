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Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова по итогам 2015 года

Лавровая дипломатия: приколы и шутки главы российского МИД

© Sputnik/ Grigory Sisoev
В России
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Глава МИД России Сергей Лавров не просто блестящий дипломат. Он также известен отменным чувством юмора и острословием.

В связи с официальным визитом Сергея Лаврова в Ереван, Sputnik Армения представляет вниманию читателей подборку шуток, острот и курьезов с участием главы российской дипломатии.

Повышение градуса переговоров

В сентября 2016 Лавров угостил журналистов, которые больше 14 часов ожидали окончания его переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве, пиццей и водкой.

Сначала он принес подуставшим журналистам шесть пицц с сыром, отметив, что это подарок американской делегации. А спустя 10 минут со словами: "Кто хотел водки?" Лавров передал журналистам две бутылки. При этом он добавил, что это подарок от российского МИД.

Пузатая дипломатия

Во время разговора главы МИД России с журналистами "Комсомольской правды" прозвучал звонок в студию: женщина изъявила желание, чтобы представители дипломатии были без тройных подбородков, без огромных животов, без неприятных несовременных костюмов, "ведь они представляют великую страну, это очень важно", — добавила она.

Журналист спросил: "Что скажете, Сергей Викторович?", и Лавров остроумно завуалировал свою солидарность ответив: "Вопроса-то не было".

От дипломата слышу

В эфире Первого канала Иван Ургант предложил Лаврову пройти тест — он должен был отвечать на провокационные вопросы максимально дипломатично, не говоря "да" или "нет".

— Бывали ли в вашей практике случаи, когда вас в Нью-Йорке обсчитывали в ресторане, а вы в ответ угрожали ядерным оружием?— спросил Ургант.

— Мы старались делать так, чтобы чаевые исключали какие-либо обсчеты, — ответил Лавров.

Исчисление мудрости

В начале московских переговоров госсекретарь США Джоном Керри высказал надежду, что беседы будут успешными и, пользуясь случаем, поздравил Лаврова с днем рождения.

"Надеюсь, что эта дата даст тебе дополнительную мудрость в проведении переговоров", — добавил Керри.

Лаврову не пришлось лесть за словом в карман:

— Спасибо, Джон, но если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться.

Поперла карта…

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вывел формулу отношения западных чиновников и прессы к России. Во время "Примаковских чтений" политик рассказал анекдот про Чапаева и известную карточную игру.

"Помните анекдот, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, и когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня 21". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово".

И тут у Василия Ивановича поперла карта…".

Наглая Россия…

Любитель анекдотов Лавров поделился увиденной в интернете шуткой с журналистами в ходе пресс-конференции в ООН в Нью-Йорке 2014 г.

"Я видел в интернете шутку, когда карта Российской Федерации и стран, которые наши соседи, там точечками или звездочками обозначены американские базы, где они находятся. Их где-то около сотни. И там такая надпись: Россия обнаглела, придвинула свою территорию так близко к нашим военным базам."

Предательский микрофон

На пресс-конференции, посвященной встрече с главой иностранного ведомства Саудовской Аравии, в момент перевода своей речи Лавров тихо сказал: "Дебилы, *****"!

А слова министра разошлись благодаря тому, что модератор конференции забыл выключить микрофон.

Грязные танцы…

Однажды глава Госдепа США Рикс Тиллерсон сравнил отношения между США и РФ с танго, при этом добавив, что в паре с Лавровым он танцевать бы не стал.

Лавров отреагировал в свойственной ему манере, бросив фразу, которая стала хитом интернета — "мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".

Занавес…

В интервью "Радио Россия" глава МИД РФ сделал заявление, предупредив о рисках, с которыми могут столкнуться западные страны, решив опустить перед Россией новый железный занавес:

"Если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить".

Министр иностранных дел России 20-21 ноября с рабочим визитом прибыл в Ереван.

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