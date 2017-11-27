В Москве началось прощание с Дмитрием Хворостовским

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В Москве началось прощание со звездой оперной сцены Дмитрием Хворостовским.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Прощание с Хворостовским: часть праха захоронят в Красноярске

У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь из людей с цветами, которые хотели бы проститься с Хворостовским. На здании филармонии висит большой баннер с портретом Хворостовского и словами "Навсегда с нами", из колонок играют песни в исполнении певца.

За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.