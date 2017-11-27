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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, фото из архива

Владимир Соловьев: информационная война – это данность

© Sputnik/ Vitaly Belousov
В России
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Союз журналистов России будет развивать сотрудничество с журналистами постсоветских страны во всех сферах, сказал председатель российского журналистского объединения.

Александра Зуева, Sputnik

Телевизионный продюсер и кинодокументалист Владимир Соловьeв избран новым председателем Союза журналистов России. О том, какова сегодня журналистика на постсоветском пространстве и какие первые шаги глава Союза сделает на новом посту, Sputnik Азербайджан расспросил самого Владимира Соловьева.

- Какими будут ваши первые шаги на этой должности, а также первые шаги по сотрудничеству с союзами журналистов стран СНГ?

— Совсем недавно я присутствовал на мероприятии, где за одним столом собрались руководители Союза журналистов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси. В принципе, мы все когда-то учились на факультетах журналистики. Мы прекрасно общаемся на языке межнационального общения – на русском – все прекрасно друг друга понимают.

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Когда-то существовала Ассоциация союзов журналистов стран СНГ, и, по-моему, этот орган стоило бы возродить. Нам чаще стоит общаться, обязательно встречаться, устраивать конференции, приглашать наших коллег из всех стран СНГ. Я думаю, мы обязательно эту координацию будем налаживать, потому что нам очень важно не терять эти связи. И мы обязательно будет двигаться в этом направлении.

Что касается первых шагов на новом посту, то на прошедшем в субботу XII съезде Союза я изложил целую программу. Основная задача – это возрождение статуса профессии и, конечно, помощь нашим региональным изданиям.

Хочу отметить, что перед началом съезда мы узнали прекрасную новость о том, что Государственная дума Российской Федерации в третьем чтении приняла бюджет, в котором очень серьезные деньги выделены на развитие региональной прессы, на помощь ветеранам журналистики, а также на проведение Союзом журналистов разнообразных конференций. Такая субсидия от государства выделяется впервые, и я надеюсь на то, что она поможет развитию нашего Союза журналистов и региональной прессе.

Кроме прочего, нами также разработан целый ряд законодательных инициатив, которые могли бы укрепить статус профессии журналиста, придание ей законодательного усиления. К примеру, повысить ответственность чиновников за отказ журналисту в аккредитации, за не реагирование на критические статьи. Возможно, даже в этих случаях будут предусматриваться какие-то штрафы.

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Есть идеи у моих коллег по перу и микрофону, с которыми мы прошли вместе многие горячие точки, о том, чтобы для наших коллег, которые регулярно и много участвуют в освещении боевых действий, их статус приравнять к статусу участника боевых действий.

Также есть много других хозяйственных дел, которые нам необходимо завершить. На мои плечи сразу свалился приличный объем работы и надеюсь, что в течении какого-то ближайшего времени я могу все распределить и запустить процесс модернизации Союза и перевода его на какие-то более современные рельсы.

- Как вы оцениваете сегодня уровень журналистики на постсоветском пространстве?

— Об этом можно говорить очень много и при этом быть большим специалистом и понимать весь объем журналистской работы на всем постсоветском пространстве. В каждом государстве сформировались свои печатные органы, телерадиокомпании. Есть более и менее популярные, более и менее успешные.

Я в основном знаю развитие эти средств массовой информации в России или в Украине, в других государствах в некоторой мере мне тоже известно то, что происходит. Но в любом случае, все мы вышли из журналистики Советского Союза и традиции во многом, я надеюсь, сохраняются. Журналистика на постсоветском пространстве, думаю, продолжает работать в достаточно высоком качестве. Я также считаю, что телевидение и радио во многом интереснее, чем в некоторых странах Запада.

- Информационная война сегодня – это необходимость?

— Информационная война – это данность, которая присутствует всегда, и которая всегда будет присутствовать, в разной степени усиливаясь или ослабевая. Это обычное состояние, в котором мы живем и ничего с этим поделать нельзя. И хорошо, что информационная война не перетекает в войну настоящую, реальную. Сама же по себе информационная война – это не страшно. С этим мы справимся.

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- Как вы расцениваете подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным закон о СМИ-иноагентах?

— Союз журналистов России, естественно, выступает за свободу слова. Между прочим, первая поправка американской конституции говорит о том, что самое святое – это свобода слова. И первыми нарушили эти законодательные нормы сами американцы. То, что было принято российскими законодателями – это ответ. Ответ, который, не нарушая свободу слова, вводит средства массовой информации западных стран в такое же юридическое состояние, в какое и наши СМИ — Russia Today и Sputnik – были введены в Соединенных Штатах.

При этом в статье 55 закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" есть пункт о том, что в случае возникновения препятствий для работы российских журналистов в какой-то из стран в качестве зеркальных ответов вводятся подобные же меры против журналистов тех стран, в которых были применены меры против наших журналистов. Это зеркальный ответ, но он сделан сбалансировано и аккуратно, не нарушая свободу слова.

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Теги:
СМИ, Владимир Соловьев
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