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Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с КА Метеор №2-1 с космодрома Восточный

Старт ракеты "Союз" отметили флешмобом, спутник не вышел на орбиту

© Sputnik/ Сергей Мамонтов
В России
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Жители Амурской области наблюдали второй пуск ракеты с космодрома Восточный со смотровых площадок возле кафе вдоль трассы "Амур" и просто с поля. Особой популярностью пользовалась "космическая еда" из тюбиков, а студенты провели флешмоб, проводив ракету песней "Земля в иллюминаторе".

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Второй запуск ракеты-носителя был проведен во вторник с космодрома Восточный. На орбиту отправился трехступенчатый "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" в качестве основной нагрузки. Первый старт с нового российского космодрома был выполнен более полутора лет назад — 28 апреля 2016 года в космос была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а". Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уже поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском ракеты, отмечает РИА Новости.

Однако стало известно, что спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту, сообщает "Роскосмос".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с КА Метеор №2-1 с космодрома Восточный
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"

Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную орбиту. Но во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт. Специалисты анализируют информацию.

Отделившиеся части ракеты "Союз-2.1б" в Якутии ищут с помощью беспилотников и радаров, говорится в сообщении Минприроды региона.

Как сообщил из полевого лагеря в селе Кюбяинде главный специалист министерства охраны природы региона Владислав Ушницкий, после пуска ракеты-носителя в небе над Югюлятским наслегом были зафиксированы ярко святящаяся вспышка и два хлопка.

"На данный момент ведется обработка данных с радарных установок, в районах падения работают беспилотные летательные аппараты. С завтрашнего дня в районах падения будут проведены работы по отбору проб природных сред, поиску фрагментов центрального блока и хвостового отсека третьей ступени ракеты-носителя", — цитирует ведомство Ушницкого.

Отмечается, что в районах падения работают специалисты Роскосмоса, министерств охраны природы и здравоохранения республики, представители ГКУ "Служба спасения Якутии", ГБУ "Якутская база авиационной охраны лесов", администрации Вилюйского, Алданского районов и наслегов.

И ХЛЕБА, И ЗРЕЛИЩ

Одну из смотровых площадок запуска ракеты оборудовали возле кафе "Меркурий" на 1415-м километре федеральной трассы Амур. За три часа до планируемого пуска там собрались жители Амурской области, желавшие понаблюдать за пуском.

Территория у кафе "Меркурий" рассчитана на самое большое число зрителей среди всех площадок — около 500 человек. В этом году в кафе установили аппарат с тематическими сувенирами, значками и новинкой – "космическим питанием" в тюбиках. Оценить вкус космического борща, каши или второго блюда можно за 350 рублей, самый дорогой космический значок стоит 400 рублей.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с КА Метеор №2-1 с космодрома Восточный
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"

"Космические" сувениры рекламировал специальный баннер-растяжка на входе в кафе, здесь же разместили плакат со знаменитым слоганом космодрома Восточный: "Подними голову", на плакате указали и время второго пуска — 14.41 (8.41 мск).

"В этот раз мы подготовились еще лучше, чем в апреле. Еще за два часа до пуска стал приезжать народ, водители-дальнобойщики. У нас ведь и хлеб, и зрелище, в апреле все машинами было заставлено", — рассказали сотрудники кафе.

Суп, который готовили повара, во вторник явно проиграл по популярности борщу из тюбика. "Космическое питание" покупали на сувениры, а многие сразу начинали его есть.

"Я уже попробовала, борщ как настоящий. Его только нужно чуть-чуть нагреть", — рассказала жительница Благовещенска Анна.

По отзывам покупателей, ожидавших второго пуска, вкусным оказался и космический творог с облепихой, смородиной и другими добавками.

"Мы с коллегами приехали в Свободный в командировку из Вологды, питание я покупаю для детей, надо ведь удивить",- рассказала жительница Вологды Ольга Виноградова.

Второй пуск с Восточного на этой смотровой площадке наблюдали и железнодорожники из Иркутска. "Мы приехали в Свободный в командировку, вот нас двое любопытных, решили посмотреть на пуск, в апреле не видели, купили на память значки", — рассказал РИА Новости железнодорожник Андрей Петровский.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН И "ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ"

"Минутная готовность!" — в морозном воздухе Свободненского района Приамурья раздалась команда со стартового стола Восточного, ее было отчетливо слышно и на смотровой площадке возле кафе. Зрители восприняли команду как сигнал к действию: настроили телефоны, взяли детей на руки и затаили дыхание.

"Огонек, огонек, летит!"- на разные голоса разнеслось над толпой во время старта. В этот раз ракету провожали песней. Флешмоб устроили студенты из Благовещенска. "Особо не репетировали. Песню "Земля в иллюминаторе" знают все", — рассказали студенты.

Во время пуска ребята пели, пританцовывали и снимали друг друга на камеры телефонов.

На федеральной трассе "Амур" был слышен хлопок, с которым от "Союза" отделилась первая ступень, а когда ракета уже исчезла с поля зрения, возле кафе еще долго пахло дымом.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с КА Метеор №2-1 с космодрома Восточный
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"

Сразу после пуска зрители вспомнили про горячий борщ, вернулись в кафе, начали обедать и поздравлять друг друга, а также звонить друзьям и родственникам.

"Да, видели, холодно здесь, ветер. Купить тебе борщ в тюбике? Говорят, вкусный",- говорит родне по телефону летчик из Серышево Андрей Лобанов. Посмотреть на пуск он привез пятилетнюю дочь.

"Я знаю, в ракете робот сидит, она автоматическая, а еще раньше были две собаки и еще одна собака летала, но она не вернулась",- поделилась знаниями Настя Лобанова. О пуске с Восточного девочка пообещала рассказать всем друзьям из детского сада.

"СОЮЗ" В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Жители села Глухари Свободненского района в ноябре решили не изменять традиции: за вторым пуском с Восточного, как и за первым, они наблюдали с поля за населенным пунктом.

"Сложностей никаких нет. У нас в этом селе живут родственники. Мы и в апреле приезжали из Благовещенска специально, на первый пуск посмотреть. Весной выехали за село на поле, поставили походный столик, приготовили шампанское, ждали, но ракета в первый день не полетела",- рассказала о необычной космической традиции своей семьи жительница Благовещенска Татьяна.

Во вторник она с мужем и сестрой вновь поехала в Глухари ждать запуска ракеты. "Поле нам уже знакомое, оттуда многие жители села будут смотреть, и шампанское мы приготовили. Вот такой у нас семейный космический туризм",- с улыбкой добавила Татьяна.

Увиденным и Татьяна, и студенты, и Андрей Лобанов с дочерью остались довольны.

"Полетела, без задержки, видно было. А главное, это у нас в области, хоть и живем мы на краю России, а космодром у нас",- рассказали зрители.

Губернатор Амурской области Александр Козлов уточнил, что с 2012 года, с начала строительства космодрома, в бюджет региона поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов, а на карте страны и области появился новый город — наукоград Циолковский для сотрудников Восточного.

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Теги:
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