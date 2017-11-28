Что сказал сын Табакова на сообщения об ухудшении состояния отца

Сын народного артиста России Олега Табакова рассказал, что его отцу 82 года и он "имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких"

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Состояние народного артиста России Олега Табакова, который 27 ноября попал в реанимацию, оценивается как стабильное, сообщил его сын актер Антон Табаков.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Олег Табаков попал в реанимацию

Олега Табакова госпитализировали в реанимационное отделение Первой городской больницы в Москве в понедельник.

"На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось", — приводит слова Табакова младшего RT.

Он отметил, что его отец нахродится "в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания".

Антон Табаков добавил, что его отцу 82 года и он "имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких".

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что состояние Олега Табакова резко ухудшилось. Отмечалось, что артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В справочной больницы ранее сообщили, что актер помещен в шестое отделение реанимации.