Теперь в России появится tax free: что надо знать путешественникам

Система tax free, которая знакома жителям Молдовы по поездкам за границу, теперь появится и в России: она позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в РФ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы tax free, сообщает Sputnik Таджикистан.

Система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Отмечается, однако, что система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определять перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Система tax free в России приятно удивит граждан Молдовы

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо будет предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.

Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в ФТС России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, а таможенный орган будет также в электронной форме направлять их в ФНС.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией, пояснял ранее зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Tax free

Это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены.

Суммы возврата составляют от 7 до 22 % от суммы покупки и зависят от размера НДС и от комиссионных оператора Tax Free.

Из 130 стран, взимающих НДС, около 50 возмещают уплаченный налог нерезидентам страны в случае, если покупки делались в магазинах с соответствующим логотипом (Tax Free или одной из компаний-операторов возврата налога).

Для юридических лиц также существует система возврата суммы НДС с расходов на зарубежные деловые поездки — бизнес-такс-фри (Business Tax free).

Лидером рынка возврата НДС является компания Global Blueruen, с ней сотрудничают 300 000 предприятий торговли в 51 стране мира, ежедневно её услугами пользуются 45 тысяч покупателей.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что на самом деле ждет граждан Молдовы при отмене авиарейса

Также в области Tax Free работают TaxFree4U, Premier Tax Free, Ushop Tax Free (700 магазинов в Великобритании и Ирландии), GB Tax Free, VP Tax Free (Чехия и Словакия), Euro Refund Group, vatfree.com, FEXCO Tax Free (Ирландия), Yvesam Tax Refund Services (Мексика), Euro Free Shopping (Франция) и другие.

Способы возврата денежных средств

В аэропорту при вылете в пункте Tax Free cash Refund, предъявив Tax Free Cheque с отметкой таможни, чек и паспорт. Пункты возврата наличных денег (Tax Free cash Refund) обычно находятся рядом с магазинами Duty Free.

Запечатать документы в конверт Tax Free с отметкой таможни и опустить его в специальный ящик tax-free. В этом случае деньги поступят на кредитную карту, номер которой указан в документах.

Получить деньги в выбранном Вами уполномоченном банке России. Для этого необходимо после возвращения в Россию обратиться в этот банк с документами: паспорт РФ, загранпаспорт, Tax Free Cheque и копия, квитанция/товарный чек из магазина. Размер комиссии — около 2,5 EUR за один чек.