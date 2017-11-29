Покойся с миром: капсулу с прахом Хворостовского привезли в Красноярск

Свой прощальный концерт Хворостовский дал в Красноярске и завещал часть праха захоронить в этом городе

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Капсулу с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск, сообщает РИА Новости.

"Капсула доставлена в Красноярск. Родные уведомлены. Теперь будем ждать официальной церемонии", — рассказали в министерстве культуры Красноярского края.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и был почетным гражданином этого города и Красноярского края.

Свой прощальный концерт Хворостовский дал в Красноярске в июне.

В понедельник в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом.

Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище.