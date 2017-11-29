АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

АвтоВАЗ — крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

Полное официальное название — Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ".



Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями "Жигули", "Нива", "Спутник", "Samara", "Ока". Помимо перечисленных марок автомобилей на экспорт в некоторые страны мира поставлялись автомобили под маркой "Riva". По состоянию на начало 2016 года производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, а также автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. Штаб-квартира и основное производство находятся в городе Тольятти.

Подробнее о моделях компании — в инфографике Ria.ru.