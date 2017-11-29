Иностранцам с высокой квалификацией будет проще найти работу в России

Правительство России планирует создать отдельную категорию налогоплательщиков - высококвалифицированных иностранцев, им будет проще получить необходимые для работы документы

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Правительство России планирует упростить процедуру получения налогового резидентства РФ для высококвалифицированных иностранных специалистов, сообщает Sputnik Узбекистан. © Sputnik/ Сергей Мальгавко Теперь в России появится tax free: что надо знать путешественникам

Этот пункт содержится в материалах правительства по цифровой экономике и одобрен на всех предварительных совещаниях. Теперь Минфин должен разработать поправки в Налоговый кодекс.

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Они могут начать действовать уже в конце 2018 года.

Эксперты одобряют инициативу по созданию отдельной категории налогоплательщиков — высококвалифицированных иностранцев и планируют упростить им получение необходимых документов.