Иностранцам с высокой квалификацией будет проще найти работу в России

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Правительство России планирует упростить процедуру получения налогового резидентства РФ для высококвалифицированных иностранных специалистов, сообщает Sputnik Узбекистан.
Этот пункт содержится в материалах правительства по цифровой экономике и одобрен на всех предварительных совещаниях. Теперь Минфин должен разработать поправки в Налоговый кодекс.
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Они могут начать действовать уже в конце 2018 года.
Эксперты одобряют инициативу по созданию отдельной категории налогоплательщиков — высококвалифицированных иностранцев и планируют упростить им получение необходимых документов.