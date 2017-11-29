12:21 29 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото

Иностранцам с высокой квалификацией будет проще найти работу в России

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
В России
Получить короткую ссылку
32 0 0

Правительство России планирует создать отдельную категорию налогоплательщиков - высококвалифицированных иностранцев, им будет проще получить необходимые для работы документы

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Правительство России планирует упростить процедуру получения налогового резидентства РФ для высококвалифицированных иностранных специалистов, сообщает Sputnik Узбекистан.

Международной аэропорт, архивное фото
© Sputnik/ Сергей Мальгавко
Теперь в России появится tax free: что надо знать путешественникам

Этот пункт содержится в материалах правительства по цифровой экономике и одобрен на всех предварительных совещаниях. Теперь Минфин должен разработать поправки в Налоговый кодекс.

Личный опыт: как за границей бесплатно вызвать врача>>>

Они могут начать действовать уже в конце 2018 года.

Эксперты одобряют инициативу по созданию отдельной категории налогоплательщиков — высококвалифицированных иностранцев и планируют упростить им получение необходимых документов.

По теме

Президент Молдовы рассказал, как вернуть гастарбайтеров домой
Молдавские гастарбайтеры в Италии: деньги есть, но от тоски хочется выть
Жизнь взаймы: сколько денег прислали в Молдову гастарбайтеры
Что ждет молдавских гастарбайтеров c паспортами Румынии на фоне Brexit-a
Теги:
резидент, высокая квалификация, иностранцы, налоги, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биржа труда
    Безработные годы

    Латгалия остается регионом с самым высоким уровнем безработицы в Латвии: многие местные жители не могут трудоустроиться годами.

  • Площадь Лукишкес в Вильнюсе после реконструкции
    "Запретный" бункер

    Минкульт Литвы забраковал проект памятника в виде бункера, посвященного "партизанам", которыми считаются "лесные братья".

  • Киберучения
    Кибернетическая коалиция

    В эстонском Тарту начались самые масштабные учения киберзащиты военного управления НАТО Cyber Coalition с участием свыше 700 экспертов.

  • Самолет Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
    Официальный визит

    Начинается визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск: казахстанский лидер пробудет в Беларуси два дня и примет участие в бизнес-форуме.

  • Телевизионная камера прямой трансляции ПТС
    Это успех!

    Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде" о любви сванской девушки стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах.

  • Пресс-конференции делегации Абхазии в Италии
    Мост сближения

    В Италии открылось диппредставительство Абхазии: оно не будет иметь классических функций, так как пока не аккредитовано в стране пребывания.

  • Азербайджанский Технологический Университет
    Экзамен для мигранта

    С 2018 года в Гянджинском технологическом университете начнут проводить экзамены по русскому языку для азербайджанских мигрантов, уезжающих в Россию.

  • Контрольно-пропускной пункт (КПП)
    Зона свободы

    Стали известны сроки начала работы свободной экономической зоны на армяно-иранской границе – ее откроют 15 декабря.

  • Хакер
    Это сделал я!

    Уроженец Казахстана, получивший гражданство Канады, Карим Баратов признался во взломе 11 тысяч аккаунтов Yahoo.

  • Архивное фото президента Сооронбая Жээнбекова
    Президентский вояж

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправился в свою первую рабочую поездку: он встретится с Владимиром Путиным в Москве, затем посетит Минск.

  • Счетчики электроэнергии, архивное фото
    Слишком дешево

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает властям Таджикистана постепенно повышать тарифы на электричество.

  • Погрузка хлопка
    Хлопковая ревизия

    В Узбекистане создан холдинг, объединивший предприятия по сбору, переработке и экспорту хлопка: мера призвана повысить производительность "белого золота".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Новый год 2018 и Рождество: как готовятся в разных странах
Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове
Посол России представил книгу о праздновании Победы в Молдове
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться