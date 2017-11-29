МИД выразил протест из-за отказов гражданам России во въезде в Молдову

МИД России вызвал посла Молдовы в Москве Андрея Негуцу и выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в Кишинев.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. МИД России в среду вызвал посла Молдовы в России Андрея Негуцу и выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в Кишинев, сообщает РИА Новости. © Sputnik/ Евгений Панасенко Почему обозревателя "Звезды" и продюсера ВГТРК не пустили в Молдову

"Негуце был заявлен решительный протест в связи с множащимися в последнее время безосновательными запретами на въезд в Республику Молдова журналистам, официальным делегациям, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента, просто гражданам Российской Федерации. Эти недружественные акции не только противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, идут вразрез с коренными интересами наших стран и народов, но и заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Республики Молдова заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией на партнерской основе", — сообщает МИД.

"В Москве ожидают от Кишинева незамедлительных и действенных мер по недопущению подобных действий, ответственность за последствия которых ложится на молдавскую сторону. Послу была вручена соответствующая нота МИД России", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник в аэропорту Кишинева исполнительному продюсеру ВГТРК Марине Сафронова и обозревателю телеканала "Звезда" Алексею Самолетову отказали во въезде в Молдову, так как они, по словам молдавских властей, не указали цель визита.

© Sputnik/ Rodion Proca Президент Молдовы осудил высылку российских журналистов

Как сообщил заместитель гендиректора "Звезды" Максим Додонов, Самолетову было объявлено, что он будет депортирован из Молдовы.

Ранее власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам.

В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе представителей российских СМИ, в том числе корреспонденту РИА Новости, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.

В конце июля этого года в Кишинев не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.