МИД выразил протест из-за отказов гражданам России во въезде в Молдову

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. МИД России в среду вызвал посла Молдовы в России Андрея Негуцу и выразил ему протест в связи с многочисленными случаями, когда Кишинев отказывал россиянам во въезде в Кишинев, сообщает РИА Новости.
"Негуце был заявлен решительный протест в связи с множащимися в последнее время безосновательными запретами на въезд в Республику Молдова журналистам, официальным делегациям, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента, просто гражданам Российской Федерации. Эти недружественные акции не только противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, идут вразрез с коренными интересами наших стран и народов, но и заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Республики Молдова заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией на партнерской основе", — сообщает МИД.
"В Москве ожидают от Кишинева незамедлительных и действенных мер по недопущению подобных действий, ответственность за последствия которых ложится на молдавскую сторону. Послу была вручена соответствующая нота МИД России", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Во вторник в аэропорту Кишинева исполнительному продюсеру ВГТРК Марине Сафронова и обозревателю телеканала "Звезда" Алексею Самолетову отказали во въезде в Молдову, так как они, по словам молдавских властей, не указали цель визита.
Как сообщил заместитель гендиректора "Звезды" Максим Додонов, Самолетову было объявлено, что он будет депортирован из Молдовы.
Ранее власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам.
В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе представителей российских СМИ, в том числе корреспонденту РИА Новости, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.
В конце июля этого года в Кишинев не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.