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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян: Google работает над снижением RT и Sputnik в новостной выдаче

© Sputnik/ Владимир Трефилов
В России
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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (18)
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на заседании в Совете Федерации и рассказала о проблемах российских СМИ, работающих за рубежом.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Компания Google работает над снижением RT и Sputnik в своей новостной выдаче, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на заседании в Совете Федерации в среду.

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"Google, Facebook заявили, что в отношении RT нет никаких свидетельств манипулирования нашей платформой или же нарушений нашей политики, и, тем не менее, каналы RT на платформе YouTube лишены приоритетного статуса Google Preferred. Буквально вчера Google, Facebook и Twitter заявили, что теперь они намерены содействовать расследованию властей Великобритании о вмешательстве России теперь еще и в Brexit. Но самое печальное не это, а самое печальное в том, что глава холдинга Alphabet – это и есть Google — Эрик Шмидт сказал: мы работаем над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов в новостной выдаче", — рассказала Симоньян.

В основном, по ее словам, "речь идет о сайтах RT и Sputnik", отмечает РИА Новости.

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"О чем идет речь? Речь идет о самой настоящей цензуре. То есть теперь наши новости, наши видео и прочая информация, исходящая из нас, в поисках Google, а значит и YouTube, потому YouTube принадлежит Google, будет искусственно занижаться, искусственно не выдаваться пользователю и другими способами цензурироваться. Почему? Потому что ЦРУ опубликовало доклад с моей карикатурой, в котором оно бездоказательно считает, что мы вмешивались в выборы США", — отметила главред телеканала.

Также тему вмешательства российских СМИ во внутренние дела США подняла в социальных сетях Мария Захарова.

Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (18)

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Теги:
МИА "Россия сегодня", RT, Маргарита Симоньян, Масс-медиа
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