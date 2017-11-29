Актер из фильма "Служебный роман" попал в больницу

Российского актера Андрея Мягкова 29 ноября госпитализировали с головной болью в московскую больницу .

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Российский и советский актер Андрей Мягков, известный по таким фильмам как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс", в среду, 29 ноября, попал в больницу с головной болью.

Семидесятилетний актер подтвердил информацию о своей госпитализации для СМИ. Сообщается, что Мягков почувствовал сильнейшие боли в голове и сообщил об этом врачам. Они решили положить актера в больницу, чтобы установить причину недомогания.

Мягков появился на телеэкранах в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача". Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым.