Стало известно, в каком состоянии находится Олег Табаков

Как отмечают медики, состояние Олега Табакова стабильное, он продолжает лечение в больнице

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Состояние здоровья народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова стабильное, и он продолжает лечение в больнице, сообщает РИА Новости.

"Олег Павлович чувствует себя нормально, состояние стабильное. Он пока остается в больнице под наблюдением врачей и продолжает лечение", —отметили в театре имни Чехова.

Ранее стало известно о госпитализации Табакова. Актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".