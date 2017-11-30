Лавров: РФ будет работать с ЕС в том темпе, к которому Европа готова

Россия будет развивать взаимодействие с Евросоюзом такими темпами, к которым готовы европейские партнеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Россия будет развивать взаимодействие с Евросоюзом такими темпами, к которым готовы европейские партнеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечает РИА Новости.

"Надеемся, что в структурах Евросоюза найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС. Со своей стороны будем развивать взаимодействие такими темпами, к которым готовы европейские партнеры", — сказал он западным СМИ.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.