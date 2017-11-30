09:54 30 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян: что-то мне подсказывает, СМИ США останутся без аккредитации

© Sputnik/ Владимир Трефилов
В России
Получить короткую ссылку
64 0 0

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что американские СМИ останутся без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Журналистов телеканала RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента, отмечает РИА Новости. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так. Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", — написала Симоньян на своем официальном канале в Telegram. 

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Симоньян: Google работает над снижением RT и Sputnik в новостной выдаче
На лишение журналистов телеканала RT аккредитации в Конгрессе США должны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США после насильственной регистрации телеканала в качестве иностранного агента наглядно демонстрирует истинные цели охоты на независимые СМИ и свободу слова. Американские русофобы придумали способ закрыть рот телеканалу, точка зрения которого на происходящие события не укладывается в общий ряд навязываемых миру антироссийских настроений. Этого добивались ослепленные манией собственной исключительности политические круги США, не желающие отказываться от идеи мирового господства и не заинтересованные в восстановлении отношений с нашей страной", — сказал Железняк.

"На такие действия в отношении средств массовой информации обязаны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова", — подчеркнул он.

По его словам, нет никаких гарантий, что завтра подобная травля не будет развязана в США и против других журналистов, чье мнение не понравится официальным американским властям.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ.

Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

По теме

Ставшего ведущим на RT экс-премьера Шотландии, объявили агентом Кремля
Андрей Бабицкий о действиях США по отношению к RT
Симоньян прокомментировала решение Google понизить RT и Sputnik
Симоньян: у ситуации с RT есть три варианта развития событий
Теги:
аккредитация, СМИ, "Россия сегодня", Маргарита Симоньян, Масс-медиа
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Георгиевская ленточка - символ Победы
    Не тех прославляешь!

    Депутата краевой думы в Латвии заподозрили в прославлении величия России и пожаловались на нее в Госслужбу качества образования.

  • Игрушечные солдатики, архивное фото
    История игрушек

    В Литве требуют запретить продажу игрушек, изображающих российских военных и технику, как "поощряющих покушение на суверенность государства".

  • Елка и Рождественский рынок на Ратушной площади
    Рождество по-эстонски

    Рождественский рынок в Старом Таллинне оказался под прицелом Языковой инспекции: ведомство проверяет уровень знания эстонского уличными торговцами.

  • Встреча Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в Минске
    Самые близкие

    Стран ближе России, Беларуси и Казахстана на планете нет, заявил Александр Лукашенко на двусторонней встрече с Нурсултаном Назарбаевым.

  • ракетный комплекс Джавелин
    Ожидаемая реакция

    Россия осудила планы США продать ПТРК Грузии - в Тбилиси заявили, что и не ждали положительной реакции Москвы на углубление сотрудничества с Пентагоном.

  • Военнослужащие российской военной базы в Гудауте рядом с бронетранспортером БТР-82АМ во время тренировки по противодействию терроризму
    Перевооружились

    За последние три года российская база ЮВО в Абхазии в рамках переоснащения современным вооружением получила более 100 новейших боевых машин.

  • Заседание наблюдательного совета особой экономической зоны Лотос
    С высоты виднее

    Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.

  • Президенты Ирана Хасан Роухани и Армении Серж Саргсян
    Армянский заслон

    Ереван не позволит сделать из Тегерана изгоя и при любых перипетиях международной политики никогда не бросит своего друга и союзника.

  • Подземный переход в Астане, архвиное фото
    Подземная Астана

    Лауреат Нобелевской премии по "зеленой" экономике Рае Квон Чунг считает, что в Астане можно построить подземный город по аналогии с европейскими странами.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 29 ноября, 2017 года
    Рабочий визит

    Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Россию встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

  • Судебное заседание, архивное фото
    Справка на свадьбу

    В Таджикистане предадут суду специалиста по регулированию обрядов - его уличили в получении денег за выдачу справок для проведения свадеб.

  • Международный валютный фонд
    Прозрачная экономика

    Узбекская экономика станет прозрачней для МВФ: республика до конца года намерена вступить в расширенную Общую систему распространения данных.

  • Самолет Boeing 747
    Без пересадок

    Попасть из Владикавказа в Стамбул теперь можно без пересадок – компанию "Ютэйр" будет выполнять прямые рейсы по средам и воскресеньям.

  • Георгиевская ленточка - символ Победы
    Не тех прославляешь!

    Депутата краевой думы в Латвии заподозрили в прославлении величия России и пожаловались на нее в Госслужбу качества образования.

  • Игрушечные солдатики, архивное фото
    История игрушек

    В Литве требуют запретить продажу игрушек, изображающих российских военных и технику, как "поощряющих покушение на суверенность государства".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Privé Fashion Events
Красота и стиль: девять молдавских модельеров показали свои коллекции
В московском метро появился поезд, посвященный истории ЧМ по футболу
В московском метро появился поезд, посвященный истории ЧМ по футболу
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться