Симоньян: что-то мне подсказывает, СМИ США останутся без аккредитации

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что американские СМИ останутся без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Журналистов телеканала RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента, отмечает РИА Новости. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так. Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", — написала Симоньян на своем официальном канале в Telegram.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Симоньян: Google работает над снижением RT и Sputnik в новостной выдаче

На лишение журналистов телеканала RT аккредитации в Конгрессе США должны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США после насильственной регистрации телеканала в качестве иностранного агента наглядно демонстрирует истинные цели охоты на независимые СМИ и свободу слова. Американские русофобы придумали способ закрыть рот телеканалу, точка зрения которого на происходящие события не укладывается в общий ряд навязываемых миру антироссийских настроений. Этого добивались ослепленные манией собственной исключительности политические круги США, не желающие отказываться от идеи мирового господства и не заинтересованные в восстановлении отношений с нашей страной", — сказал Железняк.

"На такие действия в отношении средств массовой информации обязаны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова", — подчеркнул он.

По его словам, нет никаких гарантий, что завтра подобная травля не будет развязана в США и против других журналистов, чье мнение не понравится официальным американским властям.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ.

Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.