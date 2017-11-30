Чижов: Взаимодействие ЕС и России не прекратится

По мнению постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, есть отдельные направления, по которым "взаимодействие с Евросоюзом не прекращалось и не будет прекращаться"

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Несмотря на то, что в последнее время Россия и ЕС не всегда могут найти общий язык, их взаимодействие в сфере политического диалога и сотрудничество по международным проблемам не будет прекращаться.

Такую точку зрения в ходе круглого стола в Совфеде высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, которого цитирует РИА Новости.

"Есть отдельные направления, по которым наше взаимодействие с Евросоюзом не прекращалось и не будет прекращаться – это, во-первых, политический диалог, достаточно регулярные встречи, хотя в основном на полях международных мероприятий, между нашим министром иностранных дел и высоким представителем ЕС госпожой (Федерикой — ред.) Могерини, консультации на уровне политдиректоров, руководителей профильных подразделений, сотрудничество по международным проблемам", — сказал Чижов.

"Есть сюжеты, по которым мы на одной волне", — добавил политик.

В частности, по его словам, "это так называемая сделка по иранской ядерной программе".