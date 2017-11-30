Ушла из жизни летчик-испытатель первого класса Марина Попович

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Лётчик-испытатель первого класса Марина Попович, единственная женщина в мире установившая в небе 102 мировых авиарекорда, скончалась в четверг, 30 ноября, на 87-м году жизни.

Попович была первой среди женщин-лётчиков, кто преодолел звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что её прозвали Мадам МиГ.

Всего же за свою лётную карьеру она освоила более 40 типов самолётов и налетала около 6000 часов. Отмечается, что Попович похоронят в Москве.

В одном из своем интервью легендарная летчица призналась, что тяга к авиации у нее появилась в четыре года. В подростковом возрасте она написала письмо маршалу Ворошилову, чтобы ей дали направление в летное училище.

Марина Попович - летчик-испытатель первого класса © Sputnik/ В. Беликов

Марина Попович - летчик-испытатель 1-го класса © Sputnik/ Юрий Королев 1 / 2 © Sputnik/ В. Беликов Марина Попович - летчик-испытатель первого класса

"Ворошилов ответил, что если у меня есть способности, надо меня направить в училище. А я к тому времени уже летала. В училище я опоздала почти на шесть месяцев, но все равно догнала всех остальных, и даже осталась работать в училище после окончания. Потом я поступила в авиационный институт. Стала летчиком-инструктором. Потом стала мечтать о военной карьере летчика-испытателя. И эта цель повела меня дальше…", — говорила Попович.

Она была летчиком-истребителем, летала на всех МиГах, вплоть до МиГ-21. В 1965 году самолету, которым она управляла, удалось преодолеть звуковой барьер и достичь скорости 2320 км/час.

Марина Попович являлась доктором технических наук, профессором, кавалером ордена "Знак Почёта", обладателем ордена Красного Знамени, Красной Звезды и других почётных знаков отличия.