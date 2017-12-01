Появились новогодние марки с изображением талисмана ЧМ-2018 Забиваки

Новогодние почтовые марки с изображением волка Забиваки - официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года - вышли в почтовое обращение

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Почта России официально объявила о том, что новогодние почтовые марки с изображением волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года — вышли в почтовое обращение.

"На почтовых марках изображен талисман чемпионата мира по футболу 2018 года в России — Забивака в трёх разных позициях на новогоднем фоне. Номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по территории России и международной пересылке простого письма", — отметили в ведомстве.

Тираж марок – по 660 тысяч экземпляров.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Правила пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи.

Новая почтовая марка гасится штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" и указанием места и даты проведения специального гашения.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.