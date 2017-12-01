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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ: каждая страна имеет право на участие в Олимпиаде

© Sputnik/ Алексей Никольский
В России
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В ситуации, в которой сегодня находится Россия, завтра может оказаться любая страна, уверен министр спорта РФ Павел Колобков

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik, Алексей Стефанов. Международный олимпийский комитет (МОК) должен вынести окончательное решение об участии сборной России в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 5 декабря.

Логотип Всемирного антидопингового агентства, фото из архива
© AFP/ Marc BRAIBANT
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Накануне этого заседания в штаб-квартире МОК в Лозанне Sputnik попросил министра спорта России Павла Колобкова прокомментировать сложившуюся ситуацию. 

В кресло чиновника Колобков пересел совсем недавно: в прошлом он сам профессионально занимался спортом – фехтованием, неоднократно становился чемпионом мира и Европы, участвовал в пяти Олимпиадах от трех команд – СССР, СНГ и России, и во всех завоевывал медали – бронзу, серебро и золото. Поэтому ситуацию знает изнутри.

- Павел Анатольевич, хотелось бы услышать ваше личное мнение о происходящем вокруг российских спортсменов – лишение медалей, отстранение, пожизненный запрет на выступления на Олимпийских играх. Что вообще происходит?

— Уже сейчас можно сделать вывод, что против России развернута большая политическая компания, разменной монетой которой стали российские спортсмены. К большому сожалению, все наши действия и призывы к здравому смыслу не имели эффекта: требования предоставить доказательную базу, перевести общение в правовое поле не услышаны представителями международных спортивных организаций. Мы исходим из необходимости строго следовать закону, и продолжаем настаивать на предоставлении доказательств. Всем нашим спортсменам оказывается поддержка.

- Наверняка вы, как бывший спортсмен и олимпийский чемпион, ставили себя на место российских спортсменов, которых одного за другим лишают медалей и возможности прийти к самой главной цели – стать призером Олимпийских игр. Что вы при этом чувствовали?

— На протяжении всего пути подготовки к олимпийскому старту спортсмены шлифуют свое мастерство. Даже людям, далеким от спорта, известно, что спортивная жизнь не просто тяжела, но она в высокой степени связана с рисками. Случайная травма может лишить еще юного спортсмена планов на удачное будущее в спорте, перечеркнуть многолетние тренировки.

Флаг России и флаг Олимпиады
© REUTERS/ ISSEI KATO
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Спортсмены оказались в крайне сложной ситуации. Все "доказательства" основаны на наличии царапин на пробирках и показаниях человека, в отношении которого ведется уголовное делопроизводство. Наших ребят признали виновными в том, чего они не совершали, и совершить не могли.

Все, что происходит, активно обсуждается в СМИ  и, конечно, сильно нервирует наших  спортсменов и всю страну.  Я, как бывший спортсмен, понимаю, что они чувствуют. Врагу не пожелаешь таких испытаний. Поэтому мы защищаем, и будем защищать наших "чистых" спортсменов. 

- Вы считаете информацию Макларена ложной? Для чего это было сделано?

— Я знаю точно, что в России никогда не было, нет, и не будет программы поддержки допинга в спорте на государственном уровне. Наши спортсмены – всегда в лидерах на международных стартах. Как в зимних, так и летних видах спорта.

Вероятно, была поставлена задача подорвать доверие к российскому спорту, но сделать это невозможно, так как история побед в российском спорте говорит сама за себя.

Олег Молдован
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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- А что вы ждете от 5 декабря, когда исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение об участии спортсменов России в зимних Олимпийских играх 2018 года?

— Ждем, что Международный олимпийский комитет примет взвешенное, объективное решение. Каждая национальная сборная имеет право участвовать в Олимпийских играх, и участвовать под своим флагом.

- Если РФ не допустят до Олимпийских игр, каким будет дальнейшее развитие событий? Что предпримет Россия?

— Прогнозы – дело неблагодарное. Я не могу себе представить, что российских спортсменов не допустят к Играм только из-за домыслов одного человека. Такие действия подрывают доверие ко всему олимпийскому движению. Все прекрасно понимают: если в подобной ситуации сегодня находится Россия, то завтра такие же голословные обвинения могут появиться в адрес спортсменов из других стран.

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Теги:
министра спорта, спорт, Павел Колобков, Россия, Общество
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